טראמפ בפגישה עם זלנסקי: "תוך שבוע שבועיים נראה אם נפתור את זה"

נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלו בפגישתם הערב (שני) בבית הלבן. בפסגה משתתפים גם מנהיגים אירופיים בכירים, בהם ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר, קנצלר גרמניה אולף שולץ, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני ונשיא צרפת עמנואל מקרון.

טראמפ וזלנסקי הביעו תקווה שפגישתם תוכל להביא בהקדם לשיחות משותפות עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ולסיום המלחמה באוקראינה. בסוף השבוע נפגש טראמפ עם פוטין באלסקה, פגישה שאותה תיארו השניים כ"מוצלחת".

"אני חושב שפוטין גם רוצה למצוא תשובה", אמר טראמפ, "ואנחנו נדע בעוד לא הרבה זמן, תוך שבוע או שבועיים, אם אנחנו עומדים לפתור את זה או אם הלחימה האיומה תמשיך".

טראמפ לא התחייב שחיילים אמריקאים יצטרפו למאמצי ההגנה הרב לאומיים על אוקראינה. הוא אמר שתהיה נוכחות ביטחונית "דמויית נאט"ו", ושניתן לסכם על הפרטים עם מנהיגי האיחוד האירופי. "הם רוצים להגן, ויש להם רגשות חזקים לגבי זה", אמר טראמפ, "אני חושב שזה חשוב שנגיע לעסקה".

יחסו של טראמפ לזלנסקי שונה מאוד מבפגישתם הקודמת בבית הלבן בפברואר. טראמפ וסגן הנשיא ג'יי די ואנס התלוננו שזלנסקי לא הכיר תודה מספיק על הסיוע הצבאי שארה"ב העניקה. זה היה רגע אסוני, שהוביל את טראמפ לקטוע את השיחות עם המשלחת האוקראינית ולהפסיק זמנית את העברת חלק מהסיוע לקייב.