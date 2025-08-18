דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
תשתיות וסביבה

הרכבת תמנה ועדת חיצונית לחקירת השיבושים, ופרסמה את תוצאות הבדיקה הראשונית

לפי ועדת הבדיקה הפנימית של הרכבת, הכשל שגרם לשיבושים נרחבים במשך מספר ימים קשור להסעת מטען ברכבת משא ללא קשירתו באופן מלא כנדרש

עובדים מתקנים את פסי הרכבת בעקבות התקלה שגרמה לשיבושים נרחבים (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 23:59
רכבת ישראל הודיעה הערב (שני) שדירקטוריון הרכבת החליט למנות ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת התקלה שגרמה לשיבושים נרחבים במשך מספר ימים, כולל שיתוק זמני של הקו בין תל אביב לחיפה. בראש הוועדה יעמוד יהודה בראשון, לשעבר מנכ"ל חברת התחבורה הממשלתית נת"ע.

לצידו יהיו חברים בצוות עו״ד שרית דנה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ואינג׳נר אפי כליפא, בעל תואר שני בהנדסת חשמל.

הוועדה החיצונית תמונה בהמשך למסקנות שעלו בוועדת הבדיקה הפנימית של הרכבת. לפי הבדיקה הראשונית של הוועדה הפנימית, הסיבה לכשל היא "רכבת משא שהסיעה מטען של פלטות, שלא היו קשורות באופן מלא כנדרש בהוראות הטעינה. כנף הפלטה העליונה שנפתחה בעיצומה של הנסיעה פגעה וקרעה את תשתית החשמל העילי פעמיים, בשני מוקדים שונים, תל אביב דרום וכפר ויתקין בהמשך. הפגיעה הייתה לאורך מספר קילומטרים בכל מוקד".

לפי רכבת ישראל, דו"ח הבדיקה הראשוני מעלה בין היתר כשל בציות לנהלי הטעינה, וקשירה של מטען מסוג חדש ולא שגרתי. ברכבת הודיעו שעוד לפני השלמת הבדיקה מנכ"ל הרכבת בפועל אבי אלמליח הנחה לעצור עד להנחיה אחרת ההסעת מטענים במתכונת החדשה של משטחי העמסה.

