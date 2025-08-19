דבר העובדים בארץ ישראל
יום שלישי כ"ה באב תשפ"ה 19.08.25
משפט ופלילים

המחוזי אסר על אוריך קשר עם רה"מ עד 10 בספטמבר: "הקטנת החשש לתיאום גרסאות"

השופט עמית מיכלס הפך את החלטת בימ"ש השלום להסיר את ההגבלות על יועצו של נתניהו, החשוד בפרשת 'קטארגייט' | אוריך: "שום כוח בעולם לא ימנע ממני לעבוד למען נתניהו"

יונתן אוריך בשימוע בבית המשפט המחוזי בלוד, 19 באוגוסט 2025 (צילום: יונתן שאול/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 19.08.2025 | 22:08
נושאים קשורים:

    בית המשפט המחוזי בלוד קבע היום (שלישי) שיועץ רה"מ יונתן אוריך לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולפיכך גם לא לעבוד בלשכתו, לפחות עד 10 בספטמבר. בית המשפט גם אסר על אוריך לצאת מארץ עד 12 בספטמבר. בכך קיבל בית המשפט את הערר שהגישה המשטרה נגד החלטת בית המשפט השלום לבטל את ההגבלות על אוריך, והסכים לבקשתה להאריכן.

    אוריך חשוד בעבירות שונות, בהן מגע עם סוכן זר ושוחד, במסגרת פרשת 'קטארגייט'. "עולה תמיהה מדוע חרף הקרבה המיוחדת בין המשיב לבין ראש הממשלה, לא דווח לו המשיב (אוריך) כי עבד מול מדינת קטאר במקביל לעבודה בלשכתו", כתב השופט עמית מיכלס בהחלטתו. "עוד ניתן לומר שסכומי הכסף שהועברו לידי המשיב תמורת עבודתו אינם זניחים כלל ועיקר, באופן המחזק את החשד". מסיבות אלו ומסיבות נוספות מיכלס חלק על מסקנת בית משפט השלום שלפיה אין חשד סביר נגד אוריך.

    עוד קבע השופט מיכלס כי "טיב החשד, מהות מעשיו ורגישותם, הגרסאות הסותרות של עדים וחשודים בתיק, סבירות גרסת המשיב עצמו ובחינתה מול יתר הראיות, מעמדו של המשיב והגיבוי שהוא מקבל מהעדים האחרים – מובילים כולם למסקנה שיש לאפשר מיצוי של החקירה הסבוכה והרגישה, תוך הקטנת החשש לתיאום גרסאות". לצד זאת, השופט הביע ציפיה שהמשטרה תעמוד בלוח הזמנים שעליו הצהירה ו"תביא את החקירה לכלל סיום בהקדם".

    אוריך עצמו אמר בתגובה להחלטה: "אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".

    ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) התפרצה מספר פעמים הבוקר במהלך הדיון, ולבסוף השופט הוראה על הוצאתה מהאולם. גוטליב הטיחה במאבטחים שהוציאו אותה מהאולם כינויים, "בהמה" ו"יודנראט". גוטליב הגיבה לדיווחים על כך בהמלצה "להזדעזע מהמיליציה הפרטית החמושה של בתי המשפט, עושי דברם של שופטים ומבצעי משימות בלתי חוקיות בעליל".

    שר המשפטים וחבר מפלגתה יריב לוין גינה את התנהגותה: "השוואת המאבטחים, שרובם המוחלט יוצאי יחידות קרביות, ל'יודנראט' וכינוי שלהם כ'בהמה', לא רק שלא תורם למאבק, אלא שהיא חרפה גדולה וזילות השואה. ההתנהגות של ח״כ גוטליב עושה נזק אדיר לליכוד ומרחיקה מאיתנו ציבורים רבים תפסיקי לבייש אותנו, ותתנצלי".

    תגיות:
