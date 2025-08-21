"אומרים הסדרה, אבל זה ממש לעקור אותך בלי שום תכנון או התחייבות"

הכפרים הלא-מוכרים אל-בקיעה ואום אל-בדון, הנמצאים צפון-מזרחית לערד, נמצאים בסכנת הריסה. הכפרים הוקמו על-ידי המדינה בשנות החמישים בעבור בדואים שפונו מאזור ממשית ללא הסדרה חוקית ובשנים האחרונות הרשויות מנסות להעביר את התושבים לאזור מרעית.

פאיז אבו מודעאן, יושב ראש ועד אל-בקיעה, מספר ל'דבר' כי מאז 2018 מחולקים בבתי הכפר צווי הריסה: "הם באים ומצמידים לכל בית. התוקף שלהם 60 יום". תושבי הכפר יחד עם המועצה לכפרים לא מוכרים וארגון עדאלה עתרו נגד הפינוי ולדבריו "העניין מתנהל בבתי המשפט עד היום".

תושבי המקום מיועדים לעבור למרעית, כ-25 ק"מ מאל-בקיעה, "הם אומרים, 'אנחנו הולכים להסדיר אתכם'", אומר אבו מודעאן, "אבל זו לא הסדרה, זה ממש לעקור אותך מהמקום שאתה חיית בו שנים, ולהתעלם לגמרי מאורח החיים שלך, ומהתרבות שלך. פשוט להעתיק אותך לאיזשהו מקום שאתה לא שייך אליו, ולא רק שאתה לא שייך אליו גם, אתה אמור לגור באיזה קרוואן, קובייה, לחמש שנים, בלי שום תכנון לעתיד. אין חוזה חתום, אין התחייבות על שום דבר".

החלטתו הראשונה של בית המשפט בעניין אל בקיעה הייתה לתת ארכה למשא ומתן בין התושבים לרשות הבדואים עד יוני 2026. במידה ועד התאריך הנקוב לא יושג הסכם, בתי היישוב יפונו. התושבים ערערו על ההחלטה.

בסיוע ארגון 'במקום' תכננו התושבים פתרונות חלופיים בין היתר הוצע להקים כפר חלופי ליד כפר נוקדים (אתר תיירות סמוך לכפר הנוכחי) שתושבי שני הכפרים – אל-בקיעה ואום אל-בדון – יתכנסו אליו. אך לדברי אבו מודעאן "הרשות גלגלה את זה מכל המדרגות".

פתרון אחר שהציעו התושבים הוא השתלבותם בשכונה הצפון-מזרחית של ערד, שנבנית בימים אלו. "אין לנו שום בעיה לעבור לשכונה, אני חותם על כך עכשיו" אומר אבו מודעאן, אך מספר שגם פתרון זה נתקל בסירוב. "באנו עם מפות וחלופות, אבל גם לזה הם לא הקשיבו ולא רצו לשמוע. הם אמרו 'אתם מיועדים למרעית'". אבו-מודעאן מבהיר כי ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, הסכים לפתרון אך התנה זאת בהסכמת רשות הבדואים.

"אנשים כאן בבהלה, לא מבינים לאן הגורל לוקח אותם", אומר סלימאן אל-הוואשלה, מנכ"ל-שותף במועצה לכפרים הלא מוכרים. "יש כאן חיי קהילה. אנשים (בשני בכפרים – י.ש.) אומרים 'אין לנו בעיה להיות ביחד, להתאחד לכפר אחד'. הם עונים על הקריטריונים של המדינה".

חרף פניות בנושא, מרשות הבדואים טרם נתקבלה תגובה. במידה ותתקבל – התגובה תפורסם.