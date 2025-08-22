הקבינט אישר את תוכניות צה"ל לכיבוש העיר עזה; כ"ץ: "שערי הגיהינום ייפתחו בקרוב"

הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אתמול (חמישי) ואישר את התוכניות של צה"ל למבצע "מרכבות גדעון ב'" – מהלך נרחב להשתלטות על העיר עזה, שהוגדרה בפי ראש הממשלה נתניהו כ"מעוז האחרון של חמאס". המבצע צפוי להתחיל באמצע ספטמבר, ויכלול תמרון קרקעי משמעותי, פינוי מאות אלפי פלסטינים, והשמדת תשתיות אויב בלב השטח האורבני הצפוף ביותר שנותר ברצועה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז הבוקר: "אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון. בקרוב ייפתחו שערי הגיהינום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה – עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם. אם לא יסכימו עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק כפי שהבטחתי – כך יהיה".

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באוגדת עזה. "אנחנו בשלב ההכרעה", אמר. "הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס". לצד המהלך הצבאי, הדגיש נתניהו כי "במקביל, אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל. שני הדברים הללו – הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו – הולכים יד ביד".

במסגרת המבצע, צה"ל יוציא לפועל מהלך תמרוני בעזרת חמש אוגדות, ובהן אוגדה 98 שתחזור לרצועה. במקביל נמסר על תחילת פינוי של כ-850 אלף פלסטינים מהעיר עזה דרומה, דרך מסדרונות הומניטריים. בצה"ל מזהירים כי המסדרונות עלולים לאפשר גם למחבלים לנוע דרומה ואף להבריח חטופים.

לפי הערכות, הלחימה תתמקד בשטחים כמו שכונות סברא, רימאל ושייח עג'לין, שם שוכנים רבי-קומות ששרדו את ההפצצות עד כה. בצה"ל מתכוונים לשטח את המבנים – באמצעות כמויות גדולות של חומרי נפץ – כדי למנוע מחמאס שימוש בתצפיות, נ"ט, ויציאה ממנהרות מתחתם.

הקרב על העיר צפוי להימשך חודשים, ובינתיים אלפי מילואימניקים נקראים לשירות נוסף. עם זאת, גורמים מדיניים מסרו כי ישראל לא תשלח בשלב זה משלחת מו"מ, אך תעשה זאת ברגע שייקבע מקום לניהול השיחות – לקראת עסקה כוללת לשחרור חטופים וסיום המלחמה.