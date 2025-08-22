צה"ל חיסל מחבלים בפאתי עזה ותקף תשתיות טרור בג'באליה, זיתון ודיר אל-בלח

דובר צה"ל עדכן היום (שישי) על המשך פעילות כוחות הביטחון ברצועת עזה, תוך מיקוד בפעולות בגזרות המרכזיות של הלחימה ברחבי הרצועה. כלי טיס של חיל האוויר תקף אתמול את עמדת השיגור שממנה בוצע ירי פצצות מרגמה במהלך פשיטה של מחבלי חמאס על מוצב צה"ל בציר "מגן עוז" שבחאן יונס ביום רביעי האחרון. צה"ל תקף אתר שיגור נוסף, באזור דיר אל-בלח, שבו נמצאו רקטות מוכנות לשיגור לעבר ישראל.

בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 99 פועלים בפאתי העיר עזה לאיתור והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. "אנחנו מתקדמים עם המאמצים לפעולה בעיר עזה", אמר בנושא הרמטכ"ל אייל זמיר. "יש לנו כבר עכשיו כוחות שפועלים בפאתי העיר, ובהמשך יצטרפו אליהם כוחות נוספים. המשימות שלנו נותרו שחרור החטופים והכרעת חמאס – אנחנו לא ננוח ולא נעצור עד שנשלים אותן. הן חיוניות לעתיד שלנו ולערכים שלנו כחברה".

ביממה האחרונה חיסלו הכוחות מחבלים, תקפו מבנה ששימש לפעילות צבאית והשמידו מחסן אמצעי לחימה באזור שכונת זייתון שבעיר עזה. במקביל, כוחות אוגדה 162 פועלים בימים אלה בג'באליה ובפאתי העיר עזה לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור.

חטיבת האש 215 תקפה והשמידה מבנים צבאיים וחיסלה מחבלים. בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 36 במרחב ח'אן יונס פעלו ביממה האחרונה ותקפו מבנים שבהם שהו מחבלים מארגון הטרור חמאס. בנוסף, דווח כי הושמדו מחסני נשק ברחבי עזה, בג'באליה ובדיר אל-בלח.