מועצת אוקטובר נגד מבקר המדינה: "משבש את חקר הטבח"

מועצת אוקטובר, שמאגדת יותר מ-1,500 משפחות שנפגעו ישירות ב-7 באוקטובר, קוראת למבקר המדינה נתניהו אנגלמן לחדול מבדיקתו הנוגעת לטבח. המועצה הגיבה היום (שני) להודעת הסנגוריה הצבאית, שלפיה המבקר "החל בבדיקת נושאים השמורים לוועדת חקירה", והתריעה מפני ניסיונו "לפגוע בחקירת המחדל ולמנוע באמצעות עבודתו הקמה של ועדת חקירה ממלכתית".

הסנגוריה הצבאית הגישה הבוקר עדכון בהול לבג"ץ כחלק מעתירתה נגד המבקר, שבה נטען בין היתר כי הוא האיץ את פעילותו באחרונה: "העדכון של הסנגוריה עוסק בפעילותו המואצת של מבקר המדינה בנוגע לאירועי 7 באוקטובר, כאשר חרף עתירת הסניגוריה הצבאית ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דו"חות.

לטענת הסנגוריה, המבקר חורג מסמכותו ופוגע פגיעה קשה ובלתי הפיכה בזכויותיהם של משרתי צה"ל ובעבודתה של כל ועדת חקירה שתקום בעתיד. עם זאת, מדגישה הסנגוריה, גם עם הצו המבוקש – ייוותרו למבקר יותר מ-35 נושאי ביקורת חשובים הנוגעים לצה"ל, בקשר לאירועי 7 באוקטובר והמלחמה.

"מבקר המדינה משבש את חקר טבח 7 באוקטובר וגורם לכך שלעולם לא נגיע לחקר האמת", הודיעה מועצת אוקטובר. "בקרוב נציין שנתיים ללא תשובות. בשנתיים שחלפו נעשים מאמצים רבים לבריחה מוחלטת מאחריות. מעשיו של מבקר המדינה פוגעים באופן אנוש באפשרות להגיע לחקר האמת באמצעות ועדת חקירה ממלכתית, ולמנוע את האסון הבא.

"מועצת אוקטובר רואה בפעולותיו של מבקר המדינה ניסיון מסוכן להחליף חקירה אמיתית עם סמכות וכלים משפטיים קשיחים, במראית עין של ביקורת, ולהעניק חיפוי לממשלה שנכשלה ולא מוכנה לתת דין וחשבון. למבקר אין הסמכויות והמנדט של ועדת חקירה ממלכתית, והוא מנסה בפועלו לייתר, להקדים ולמנוע הקמה של ועדה כזו.

"הציבור הישראלי, שתומך ברוב עצום בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא יקבל את המשך הטיוח וההסתרה. אנו מזהירים את הממשלה: אל תנסו אותנו. ועדת חקירה ממלכתית היא הדרך היחידה להגיע לחקר האמת, להביא צדק לנופלים ולנרצחים ולמנוע את האסון הבא. כל ניסיון לעקוף אותה, להחליש אותה או להחליף אותה – לא יעבור. המשפחות קוראות לציבור להצטרף לכנס החירום שלנו ב-7 בספטמבר בתל אביב, כדי לשלוח מסר ברור: די לטיוח, העם דורש תשובות".

משרד מבקר המדינה הגיב על פניית הסנגוריה הצבאית לבג"ץ: "ההודעה 'הבהולה' לבג"ץ של הסנגוריה הצבאית, בדומה לעתירה 'הדחופה' מלפני חודשיים, ממחזרת את אותן טענות שמטרתן אחת: לשבש את הליכי הביקורת על 7 באוקטובר.

"בניגוד לחצאי האמיתות המופצים הן בתדרוכים והן בהודעת העדכון מהיום – מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הדגיש כבר עם הודעתו על פתיחת ביקורות 'חרבות ברזל', כי במסגרת עשרות דו"חות הביקורת אשר מאות מעובדי משרדו עובדים עליהם, תתקיים ביקורת גם על כשלי הליבה שהביאו למחדל החמור ביותר בתולדות המדינה.

"המבקר אף הדגיש מהרגע הראשון כי הביקורת מתקיימת על כלל הדרגים – המדיני, הצבאי והאזרחי. ואכן, בחודשים האחרונים פורסמו דו"חות שעיקרם ביקורת על הדרג המדיני והאזרחי, כולל ביקורת אישית. כפי שהודגש לא אחת – ביקורת המדינה אינה תחליף לוועדת חקירה ממלכתית וככל שתקום ייקבעו מולה גבולות גזרה.

"יתרה מזו, בניגוד לעולה מהודעת הסנגוריה הצבאית, הביקורת בצה"ל מבוצעת על ידי מבקר המדינה בהתאם למתווה המוסכם בין משרד המדינה לצה"ל שקיבל תוקף של פסק דין באפריל 2025. יצוין כי על הדרגים המדיני והאזרחי הביקורת מתנהלת יותר משנה.

"אין כל חדש בהודעה שהופצה מטעם מבקר המדינה בשבוע שעבר, ואין כל חדש תחת השמש בניסיונות הסנגוריה הצבאית לשים מקלות בגלגלי הביקורת תוך ניסיון לקעקע 'שומר סף' הפועל מכוח חוק יסוד: מבקר המדינה. אין זה ראוי והדבר חמור ביותר שלובשי מדים יתדרכו ויתקפו שומרי סף כפי שמעזה לעשות כעת הסנגוריה הצבאית. כל אלה לא ירתיעו את מבקר המדינה מלבצע את תפקידו ולספק לאזרחי ישראל את התשובות הם מצפים להן זה כשנתיים".