דיווח: ישראל הקימה שלושה מוצבים נוספים בדרום לבנון

עיתון אל-אח'באר, המשמש כשופר חיזבאללה, דיווח הבוקר (שלישי) מפי גורם צבאי כי ישנם לפחות שמונה מוצבים ישראלים בדרום לבנון ולא חמישה, כפי שטוען צבא לבנון. הגורם הצבאי אמר לעיתון הלבנוני כי ישראל הקימה לאחרונה שלושה מוצבים נוספים. שניים מהם בבטלת אל-מחאפר, שבפאתי אל-עדייסה, ומוצב נוסף באל-דאוויר שבכפר הלבנוני חולא. לפי הגורם, ישראל ממשיכה לתחזק את מוצביה שבתוך לבנון.

הטענות הללו פורסמו שעות אחדות לאחר נאומו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם. מנהיג חיזבאללה שיגר איום לעבר ממשלת לבנון ואמר כי "אינה מופקדת עוד על הריבונות הלבנונית" – אלא אם תחזור בה מהחלטתה לפירוק חיזבאללה מנשקו. דבריו נאמרו לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי ישראל תצמצם את הנוכחות שלה בלבנון "אם יינקטו צעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו".

"מי שרוצה לפרק אותנו מנשקנו רוצה לפרק את רוחנו. כשזה יקרה, הם יראו את כוחנו", אמר. קסאם קרא לישראל לצאת מלבנון, לעצור את התקיפות, "לשחרר את השבויים הלבנוניים" ובכך לאפשר ללבנון להתחיל לשקם את נזקי המלחמה. "על ישראל ליישם תחילה את ההסכם, ולאחר מכן נדון באסטרטגיית ההגנה".

פירוק זהיר

גורמים המעורים בפרטים מסרו לאל-אח'באר כי צבא לבנון מסתיר את שלבי התוכנית האופרטיבית לפירוק חיזבאללה מנשקו, בהתאם להחלטה שהתקבלה בממשלת לבנון. לדבריו, הצבא הלבנוני העביר לבכירים במדינה מסרים שאין ביכולתו להוציאה אל הפועל בכל שטח לבנון בשל מחסור במשאבים. עוד נמסר, כי צבא לבנון "מתעקש שלא ללכת לשום עימות עם שום גורם פנים לבנוני", ומעוניין להגיע להסכמות כדי למנוע התלקחות בתוך לבנון.

בשבוע האחרון צבא לבנון קיים מבצע לפרק מנשק את הפלגים החמושים הפלסטינים במחנות הפליטים. במסגרתו פעלו כוח יוניפי"ל יחד עם צבא לבנון וטיהרו מנהרה באורך 50 מטרים, שבתוכה אותרו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. אך פרסום זה מעיד על ניסיונה של חיזבאללה, ואולי גם של צבא לבנון או גורמים בתוכו, למתן ולהאט את הליך פירוק הארגונים החמושים מנשקם.

התיווך האמריקני

נשיא לבנון ג'וזף עאון נפגש הבוקר עם השליח האמריקני למזרח התיכון טום ברק בביירות. בפגישה השתתפה גם סגניתו של ברק, מורגן אורטגוס והסנטור הרפובליקני לינדזי גרהאם. "לחיזבאללה יש דם אמריקני, ישראלי ולבנוני על הידיים", אמר גרהאם לנשיא הלבנוני, "אל תשאל אותי מה ישראל תעשה – עד שתפרקו את חיזבאללה מנשק".

בתוך כך, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, שוחח עם שני חברי קונגרס אמריקנים דארין לחוד וסטיב כהן והדגיש בפניהם את הצורך שישראל תכבד את ריבונותה של לבנון ותיסוג מאדמות לבנון, מה שיאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו בדרום לבנון. סלאם קרא לישראל "להפסיק את הפעולות התוקפניות שלה ולשחרר את השבויים הלבנונים המוחזקים בישראל, כדי להתחיל בתהליך של שיקום והתאוששות".