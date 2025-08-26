הסלמה בעימות בין טראמפ לממסד הכלכלי: הכריז על פיטורי בכירה בבנק המרכזי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז היום (שלישי) שיפטר את ליסה קוק מוועדת המושלים של הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, הוועדה הקובעת את שיעור הריבית בארצות הברית. כעילה לפיטוריה, טראמפ אמר שקוק הפרה חוק כשהגישה מידע שגוי בבקשה למשכנתא. המהלך נראה כחלק מהמאבק של טראמפ בפדרל ריזרב, שלפי טראמפ שומר את שיעור הריבית בארה"ב ברמה גבוהה מדי.

קוק מונתה לוועדה בידי ג'ו ביידן, הנשיא לשעבר, והיא האישה השחורה הראשונה לכהן בה. עורך הדין שלה טען שלטראמפ אין סמכות חוקית להדיחה מהוועדה. קוק עצמה אמרה שהעילה שבשמה פוטרה לא קיימת בחוק, ושהיא לא תתפטר.

טראמפ הסתמך על טענה של ביל פולטה, ראש הראשות הפדרלית למימון דיור. פולטה טען בשבוע שעבר שקוק הגישה ב-2021 בקשות למשכנתא לשני בתים, וטענה לגבי שניהם שהם מקום מגוריה המרכזי, בניגוד לחוק.

בעקבות דבריו של פולטה, טראמפ איים שאם קוק לא תתפטר, הוא יפטר אותה. היום לפנות בוקר, שני בלילה בשעון ארה"ב, טראמפ הכריז שיממש את האיום. כשטראמפ נחוש לפטר את קוק, והיא נחושה להישאר בתפקידה, נראה שהסוגייה תוכרע בבתי המשפט.

לחץ מתמשך של טראמפ לשינוי המדיניות

הרקע למהלך קשור לביקורת של טראמפ על מדיניות הבנק המרכזי האמריקאי. בשונה מהבנקים המרכזיים באירופה ובבריטניה, הפדרל ריזרב שומר על ריבית גבוהה, במטרה לרסן את הכלכלה ולמנוע התגברות של האינפלציה. טראמפ גורס שהמדיניות הזו פוגעת בכלכלה ואין לה הצדקה, והוא מנסה לשנותה באמצעות מינויים לוועדה.

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול אותת בשבוע שעבר שהפחתת ריבית צפויה בספטמבר. לפי פאוול, העלייה באינפלציה הצפויה בשל מדיניות המכסים של טראמפ תהיה זמנית. פאוול אמר גם שלא סביר שדרישות של עובדים להעלאת שכר יגרמו לאינפלציה להמשיך להיות גבוהה. שוק העבודה לא "הדוק", הוא הסביר, ולכן לעובדים אין את הכוח לדרוש העלאות שכר משמעותיות בעקבות עליות המחירים. שוק עבודה "הדוק" הוא כזה שבו האבטלה נמוכה ויש משרות פנויות רבות, מה שעשוי להוביל להגדלת כוח המיקוח של העובדים. פאוול הדגיש שאין זה המצב בארה"ב.

פיטוריה של קוק הם הצעד האגרסיבי ביותר של טראמפ עד כה בניסיון להביא לשינוי מדיניות הריבית. מוקדם יותר החודש, טראמפ בחר ביועצו הכלכלי סטפן מירן כמועמד לוועדה לאחר התפטרותה של אדראינה קוגלר, שמונתה בידי ביידן. שני חברה ועדה מכהנים, מישל באומן וכריסטופר ולר, מונו בידי טראמפ בכהונתו הראשונה.

פאוול צפוי לסיים את כהונתו בחודש מאי, וטראמפ וצוותו עסוקים בלמצוא מועמד להחליפו. אם טראמפ יצליח להדיח את קוק או להוביל לפרישתה, תהיה אפשרות למינוי נוסף לוועדה, שבהרכב מלא מונה שבעה חברים.

עצמאות הבנק המרכזי במחלוקת

מעבר למדיניות הריבית עצמה, המאבק מציף דיון רחב יותר על עיקרון עצמאות הבנק המרכזי. לפי עיקרון זה, שנעשה לקונצנזוס כלכלי החל משנות ה-80, את גובה הריבית צריכים לקבוע בנקים מרכזיים ללא השפעה של פוליטיקאים נבחרים. הנימוק הוא שפוליטיקאים יעדיפו להוריד ריבית כדי לרצות את תומכיהם, והדבר עלול להביא להימשכות האינפלציה. אלא שיש כלכלנים שמבקרים את הגישה הזו, בטענה שמדיניות הריבית מוגבלת ביעילותה נגד האינפלציה, ושהבנקים המרכזיים מוטים בעצמם ומושפעים מאינטרסים של המגזר הפיננסי.

המאבק של טראמפ בפדרל ריזרב נתפס בממסד הכלכלי בארה"ב ובכלי התקשורת התקשורת הליברליים כאיום מסוכן על עצמאות הבנק המרכזי. הדחתה של קוק מהווה הסלמה בעימות בינו לבין אותו ממסד כלכלי.