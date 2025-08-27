אחרי ההתנגחות המתוקשרת: כ"ץ וזמיר נפגשו ביחידות וסיכמו על המינויים בצה"ל

לאחר העימות המתוקשר ביניהם סביב סוגיית סמכויות המינוי של קצינים בכירים בצה"ל, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, נפגשו אתמול (שלישי) לפגישה בארבע עיניים ובה דנו בנושא.

השניים סיכמו בפגישתם את נוהל המינויים בצה"ל, וקבעו שיכלול היוועצות מוקדמת במטרה לשים מאחוריהם את אי-ההסכמות ועל מנת לייצר שיתוף פעולה מלא למען שמירה על רציפות הפיקוד בתוך שורת האתגרים הביטחוניים ופעולותיו של צה"ל, ובראשן דרישת הדרג המדיני מצה"ל לכבוש את העיר עזה.

מאז כניסתו של זמיר לתפקיד הרמטכ"ל, נרשמו מספר עימותים מתוקשרים בינו לבין השר כ"ץ שמינה אותו. רוב אי ההסכמות נסבו על סוגיות של סמכות, במה ששרי ביטחון לשעבר תיארו כ"חשד לניסיון השתלטות" של כ"ץ על צה"ל, בדומה לאופן שפועל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במשטרה, על ידי כך שהפך מעורב מאוד במינוי של קצינים.

הרקע לעימות, שהתפתח בין השניים לפני כשבועיים, עסק במינויים שקודמו על ידי הרמטכ"ל זמיר ללא היוועצות מוקדמת עם השר כ"ץ, וכללו שורה של מינויים לתפקידים בכירים בניהול המלחמה. כ"ץ הודיע כי המינויים נעשו "בניגוד להנחיותיו וללא תיאום עמו" ולכן אין בכוונתו לאשר אותם עד שייעשה דיון מסודר בנושא כבעבר. זמיר השיב לו: "הרמטכ"ל מחליט על המינויים שמגיעים לאישור השר, אשר ביכולתו לא לאשר אותם".