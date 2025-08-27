ירי פגז מטנק כדי להסיר מצלמה: התקיפה החריגה בבית החולים 'נאצר'

צה"ל פרסם אתמול (שלישי) את התחקיר הראשוני על המתקפה בבית החולים 'נאצר' בחאן יונס, שבה לפי דיווחים פלסטיניים נהרגו יותר מ-20 אנשים, בהם עיתונאים. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר כי יש להעמיק בתחקור הבחירה להשתמש דווקא בפגזים, לתקיפה שנועדה להסיר מצלמה, וכן בנוגע לקבלת ההחלטות בשטח לגבי מועד אישור התקיפה.

צה"ל תקף בבית החולים ביום שני האחרון. חיילי גולני איתרו מצלמה שחמאס הציב בתוך בית החולים, וחשדו שהיא נועדה לתצפת על פעילות הלוחמים ולהכווין מתקפות נגדם. הכוחות ירו פגז מטנק לעבר המצלמה.

כדי להוריד מצלמה שניצבת על בניין, לרוב אין הכרח להשתמש בפגז. ניתן להסביר את השימוש בפגז בכך שבצוות הקרב חששו מהכנסה של חיילים לקרבת מתחם הלחימה, על מנת לא לסכן את חייהם. שימוש בפגז נחשב חריג במצב של ירי לעבר בית חולים. בצה"ל לא התייחסו לתקיפה הכפולה שהתבצעה על בית החולים תוך דקות, בזמן שפצועים מפונים לאחר התקיפה הראשונה.

במתקפה על בית החולים חוסלו לפי צה"ל שישה מחבלים. ארבעה מהם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס, אחד מהג'יהאד האיסלאמי, ואחד נטול שיוך ארגוני שפלש לישראל ב-7 באוקטובר. בצה"ל מדגישים כי ארגוני הטרור עושים שימוש ציני בבתי החולים, וממקמים בהם תשתיות ופעילי טרור, וגיבו זאת בכך שאותרו גופותיהם של המחבלים.

מלבד המחוסלים, בצה"ל לא הכחישו את הדיווחים על אזרחים שנהרגו או על מספרם, והביעו צער על פגיעה בבלתי מעורבים. עוד ביום התקיפה אמר דובר צה"ל אפי דפרין: "אנו מודעים לדיווחים על פגיעה באזרחים, כולל בעיתונאים. צה״ל עושה כל מאמץ לצמצם את הפגיעה באזרחים, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, וכל אירוע שמעורר חשש בנושא זה מטופל בידי הגורמים הרלוונטיים. מחבלי חמאס עושים שימוש מכוון בתשתיות אזרחיות, כולל בתי חולים, כמגן; חמאס הוא שפתח במלחמה הזאת, יצר תנאי לחימה בלתי אפשריים – ומונע את סיומה בכך שהוא עדיין מחזיק 50 חטופים; עם זאת, כצבא מקצועי, המחויב לדין הבינלאומי, אנו מחויבים לחקור את פעולותינו באופן יסודי ומקצועי".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב באנגלית: "חשים חרטה עמוקה על התקלה, ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוותים רפואיים ואת כל האזרחים".

רפאל חיון, איש מודיעין אזרחי ישראלי שמעביר מידע מודיעיני לצה"ל, טען הבוקר (רביעי) בראיון לכאן רשת ב' כי הוא העביר את התיעודים מהמצלמה כבר לפני מספר שבועות לגורמים ביטחון, בהם לשר הביטחון ישראל כ"ץ. לדבריו הוא פרץ למצלמה מרחוק. הוא סיפר שהייתה מכוסה במגבת במשך רוב הזמן, ומפעם לפעם מחבלים שהו בסמוך אליה. לדבריו, תקיפת המצלמה תוכננה להתבצע באמצעות כלי טיס ביום שישי, אך הדבר לא מומש, ולבסוף החליטו לירות בה באמצעות טנק.

ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) צייץ ברשת X, לפני פרסום התקחרי הצה"לי: "תמונות קשות מאוד. על צה״ל למצות במהרה את תחקיר האירוע ולהציג אותו בשקיפות מלאה, וחשוב מכך, לבחון מחדש את מדיניות הפעלת האש מהיבשה ומהאוויר, כי התחושה המצטברת היא שהיד הופכת קלה על ההדק מחודש לחודש. במציאות בה רוב בתי החולים ברצועה חדלו מלתפקד אין מקום להפעלת אש נגד מתקנים רפואיים או בקרבתם בוודאי במקומות כגון חאן יונס בהם צה״ל הודיע על הכרעת החמאס".

לפי 'רופאים לזכויות אדם', 18 מתוך 36 מבתי החולים בעזה יצאו משימוש ברצועת עזה מתחילת המלחמה בעקבות תקיפות צה"ל, ובית החולים 'נאצר' פעל עוד לפני התקיפה במתכונת חלקית בשל מחסור במשאבים.

סוכנויות הידיעות 'רויטרס' ו-'AP' דיווחו שעיתונאים שלהן נהרגו בתקיפה בבית החולים. ב'רויטרס' ספדו לעיתונאי בשם חוסאם אל-מסרי: "היה עיתונאי רויטרס שנהרג מאש ישראלית בעת שהפעיל שידור וידאו חי בבית החולים נאצר בעזה. דיווח על סבלם של האזרחים במלחמה בעודו מתגורר באוהל ונאבק למצוא מזון למשפחתו. מסרי, בן 49, היה צלם מנוסה שגישתו החיובית במצבים המסוכנים ביותר הפכה אותו לפופולרי בקרב קהילת הכתבים של עזה, לפי עמיתים עיתונאים. 'מחר יהיה טוב יותר', היה אומר, גם כאשר התנאים ברצועה הידרדרו עוד יותר לרעב וייאוש בחודשים שקדמו למותו". דובר צה"ל לתקשורת הזרה, רס"ן נדב שושני, אמר ל'רויטרס' אתמול כי "ניתן לאשר שעיתונאי רויטרס ו-AP לא היו מטרת התקיפה".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לתקיפה: "אני לא שמח על זה, אני לא רוצה לראות את זה. באותו זמן, צריך לסיים את כל הסיוט הזה ולשחרר את החטופים".

במדינות אחרות במערב היו חריפים יותר, ובין היתר, שר החוץ הבריטי דיוויד לאמי צייץ ברשת X כי הוא "נחרד" מהתקיפה וכי "יש להגן על אזרחים, עובדי בריאות ועיתונאים". גם באיחוד האירופי, בספרד, בצרפת ובקנדה גינו את התקיפה.

