לפיד מסר עדות במשטרה בפרשת קטאר-גייט: "אנשי נתניהו קיבלו כספים אסורים"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר היום (רביעי) עדות פתוחה במשטרה בפרשת קטאר-גייט. לדבריו, הוא זומן למסור את עדותו במשרדי מפלגתו בתל אביב. הוא הוסיף כי במסגרת העדות תיאר "כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין, ומדוע זה פסול, מסוכן לביטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק, שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה".

על פי הודעתו, לפיד התריע כי התנהלות כזו "מנוגדת לכל נוהל וחוק, מהווה פגיעה חמורה בטוהר השירות הציבורי ומעמידה את ביטחון המדינה בסכנה". במהלך עדותו נשאל גם על פגישותיו עם גורמים קטארים, ובהן פגישה שהתקיימה בפריז בחודש ינואר האחרון, בנוכחות משפחות חטופים.

בתום אותה פגישה אמר לפיד: "אנחנו מעריכים את המאמצים הבלתי פוסקים שקטאר עושה. ברור לי שבקטאר מבינים ורוצים להגיע לעסקה כמה שיותר מהר, ועושים כל מאמץ כדי שזה יקרה. אסור לתת לפוליטיקה להכשיל שוב את הצלת חייהם של החטופים שהופקרו".

העדות נמשכה כחצי שעה. לפיד שב על עמדתו כי "אנשי נתניהו קיבלו כספים אסורים והפכו את לשכת ראש הממשלה לכלי להעברת מסרים של קטאר, מדינה תומכת טרור. זו מעילה באמון, זו פגיעה בביטחון המדינה, זו פגיעה באמינות ישראל ובמעמדה בעולם". הוא הוסיף כי "מכל הפרשיות הביטחוניות הפליליות בלשכת ראש הממשלה זו לא רק החמורה ביותר, זו גם המופרעת והמסוכנת ביותר. נתניהו לא יכול להסיר מעצמו אחריות. אם ידע – הוא שותף למחדל נורא. אם לא ידע – נבצר ממנו להמשיך לכהן כראש ממשלת ישראל".

לפיד אף מתח ביקורת על פיטורי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, וטען כי מדובר בצעד שנועד לחבל בחקירה: "נתניהו מפטר את רונן בר רק מסיבה אחת: חקירת קטאר-גייט. במשך שנה וחצי הוא לא ראה סיבה לפטרו, אבל רק כשהחלה החקירה על חדירת קטאר ללשכת נתניהו והכספים שהועברו לעוזריו הקרובים ביותר, פתאום דחוף לו לפטר אותו מעכשיו-לעכשיו. מטרת הפיטורים בתזמון הזה ברורה – לחבל בחקירה פלילית חמורה של לשכת ראש הממשלה".

ב-14 באוגוסט קבע שופט בית משפט השלום בראשון לציון, מנחם מזרחי, כי יש להסיר את המגבלות שהוטלו על יונתן אוריך, יועצו הבכיר של נתניהו, החשוד במעורבות בפרשה. ימים ספורים לאחר מכן הפך בית המשפט המחוזי בלוד את ההחלטה והורה על השארת תנאי השחרור. השופט עמית מיכלס ביקר בחריפות את החלטת השלום.

גם אלוף (במיל') יואב "פולי" מרדכי נחקר בחשד לעבירות שוחד במסגרת אותה פרשה. שמו עלה בעקבות מעצרו של בכיר לשעבר במוסד, שותפו בחברת "נובארד". לפי החשד, החברה פעלה לקידום עסקאות ביטחוניות מול קטאר. בימים הקרובים צפויה המשטרה להמשיך בגביית עדויות מגורמים נוספים.