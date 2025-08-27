אלפים השתתפו במצעד הגאווה בחיפה, בסימן השבת החטופים ועצירת האלימות נגד הקהילה

אלפים הגיעו הערב (רביעי) למצעד הגאווה בחיפה, שהחל בצפרירים, דרך ציר מוריה ויגיע לגן האם. המצעד היה אמור להיערך לפני כחודשיים אך נדחה בשל המלחמה עם איראן, ובניגוד למקומות אחרים בארץ בחיפה בחרו לקיימו במועד חדש באוגוסט.
האווירה רצינית ושמחה פחות מבשנים קודמות, במצעד שגם כך היה באופי מחאתי ופוליטי יותר מזה בתל אביב. מוחים צעקו במגאפון סיסמאות נגד האלימות כלפי הקהילה הטרנסית: "הם מתים ברחובות, בגלל זה כאן צועדות, רצח טרנסים באור יום, לא נשתוק ולא נסתום". בעבר חוו מפגינים ומפגינות במצעד מחברי הקהילה הטרנסית אלימות מצד המשטרה המקומית בעיר.
בעקבות הדיון בבג"ץ המשטרה הבהירה לפני המצעד שלא יהיה איסור על סממני מחאה פוליטיים. הח"כים נעמה לזימי וגלעד קריב (הדמוקרטים), שמתחו ביקורת על ההחלטה המקורית של המשטרה, הגיעו למצעד. במקום אכן הונפו גם שלטי מחאה, בהם הנושאים את דמותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם הכיתוב "אני אדאג ללהט״בים, סמכו עלי".
במספר נקודות בתוך המצעד או לידו מפגינים בודדים הניפו שלטים נגד פעולות ישראל בעזה, כמו "ישראל עושה רצח עם" ו"אין גאווה בהרעבה". בודדים אחרים נשאו תמונות של חטופים, וקראו: "אין גאווה בלי החטופים" ו"את כולם עכשיו". מפגין נוסף נושא שלט: "קווירים למען ישראל, עם ישראל חי".
החל מהשעה 15:00 נחסמו הצמתים הבאים:
- צומת שמשון/יותם – ייחסם לתנועה לכיוון שד' מוריה.
- צומת האסיף פינת הביכורים – ייחסם לכיוון שד' הנשיא.
- רחוב הירקון/מוריה – תותר רק הפנייה ימינה לכיוון מרכז חורב וירידה לרחוב שמשון.
- רחובות הספורט ופייגין – לא תתאפשר יציאת כלי רכב עד לסיום התהלוכה.
- דרך הים/כניסה לשושנת הכרמל – תתאפשר נסיעה עד הכיכר וכניסה לשושנת הכרמל בלבד. לא יתאפשר מעבר לכיוון מרכז הכרמל או לרחוב אלחנן.
- שד' הנשיא/החורשה – לא יתאפשר מעבר כלי רכב משד' הנשיא לכיוון מרכז הכרמל.
- שער הלבנון/יפה נוף – לא יתאפשר מעבר כלי רכב לכיוון מרכז הכרמל
- כיכר וודג'ווד/ יפה נוף – לא יתאפשר מעבר לכיוון רחוב וודג'ווד ומרכז הכרמל.
- רחוב טשרניחובסקי – לא תתאפשר פנייה לכיוון מרכז הכרמל.
- צומת התשבי תהיה חסומה, לא תתאפשר נסיעה לכיוון מרכז הכרמל.
- תושבי השכונות שמבור/ כרמליה/ כבביר – הכניסה לשכונות תתאפשר מרחוב מרגלית/רחל/ צפרירים ומכיוון דרך הים/הצופים בלבד.
- בי"ח אלישע – הכניסה לכלי הרכב דרך רחוב חולדה בלבד.