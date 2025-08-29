דבר העובדים בארץ ישראל
יום שישי ה' באלול תשפ"ה 29.08.25
צבא וביטחון

צה"ל הודיע על ביטול ההפוגות ההומניטריות היומיות בעיר עזה

בהערכת מצב הוחלט כי ההפוגה ההומניטרית היומית לא תחול עוד במרחב עזה, שהוגדר "מרחב לחימה מסוכן" | בהודעת צה"ל הודגש כי הצבא "ימשיך לתמוך במאמץ ההומניטרי ברצועה, במקביל להמשך התמרון והפעילות ההתקפית"

פלסטינים ממתינים בתור לסיוע הומניטרי ברצועת עזה, 12 באוגוסט 2025 (צילום: AP Photo/Jehad Alshrafi)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
עדכון אחרון: 29.08.2025 | 12:39
דובר צה"ל הודיע היום (שישי) כי ההפוגות ההומניטריות שהתקיימו בשבועות האחרונים בעיר עזה מבוטלות. "בהתאם להערכת המצב ולהנחיות הדרג המדיני, החל מהיום בשעה 10:00 לא תחול ההפוגה הטקטית מקומית של הפעילות הצבאית על מרחב העיר עזה, אשר מהווה מרחב לחימה מסוכן", נמסר.

על פי ההודעה, צה"ל ימשיך לפעול לסיוע הומניטרי במקביל להמשך התמרון בשטח: "צה"ל ימשיך לתמוך במאמץ ההומניטרי ברצועה, במקביל להמשך הפעילות ההתקפית נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

ההפוגה ההומניטרית הונהגה בתחילת יולי, לאחר החלטה של הדרג המדיני בשיתוף מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש). היא נועדה לאפשר הכנסת סיוע ופעילות של ארגוני האו"ם ברצועה, והוגדרה בכל יום בין השעות 10:00 ל-20:00 באזורים שבהם לא פעלו כוחות צה"ל – בהם אל מוואסי, דיר אל בלח ועזה. בנוסף נקבעו מסדרונות הומניטריים לצירי תנועה מאובטחים של שיירות סיוע.

לקראת כיבוש העיר עזה

ההחלטה על ביטול ההפוגות מגיעה בשעה שצה"ל נערך להרחבת מבצע "מרכבות גדעון" ולהגברת הלחימה במרכז הרצועה. בצבא מבהירים כי מדובר בצעד שנועד לאפשר את ההכנות לקראת פעולה רחבה יותר, שמטרתה הכרעת חמאס והשבת החטופים.

דובר צה"ל בשפה הערבית, אביחי אדרעי, התייחס השבוע לנושא ואמר כי "פינוי העיר עזה הוא בלתי נמנע". לדבריו, "ברצוני לאשר כי ישנם אזורים ריקים עצומים בדרום רצועת עזה, כפי שקורה במחנות המרכזיים ובמחנות המוואסי".

עוד אמר אדרעי כי "כל משפחה שתעבור דרומה תקבל את הסיוע ההומניטרי השופע ביותר, עליו אנו עובדים כעת. צה"ל החל בעבודות להכשרת השטח בדרום, בהקמת אוהלים, הקמת מתחמי חלוקת סיוע הומניטרי, הארכת קווי מים והכנת אזורים נוספים לקליטת המפונים".

גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, שיגר מסר לתושבי עזה: "צה"ל נערך להרחבת הפעילות נגד חמאס בעיר עזה, במטרה להביא למיטוטו, ובמקביל נערך להבטיח מעבר בטוח של תושבים לדרום הרצועה לשם הגנתם".

