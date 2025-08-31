סוף שבוע מדמם בחברה הערבית: שני מקרי רצח ופיצוץ רכב ביפו

סוף שבוע רווי אלימות בחברה הערבית: באום אל פחם נורה אמש (שבת) למוות פורסאן אבו רעד, בן 70. הוא פונה לבית החולים העמק בעפולה במצב קשה, אך שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה. בטייבה נורה למוות מועתסם נוסיראת, בן 41. כוחות המשטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירה.

במקביל, ארבעה גברים נפצעו בפיצוץ רכב ברחוב קמינסקה ביפו – בהם צעיר בן 24 שנפצע קשה, שניים כבני 30 שנפצעו בינוני וגבר נוסף במצב קל. כולם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. במשטרה מסרו כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, ונעצר חשוד בסמוך לזירה.

פרמדיק מד"א יששכר וייס וחובשי רפואת חירום שי בכר וליאור פז סיפרו: "בזירה היה הרס רב. כשהגענו למקום אזרחים הכווינו אותנו אל הפצועים, שישבו מחוץ לרכב שעלה באש. הענקנו להם מיד טיפול רפואי מציל חיים, שכלל חבישות ועצירת דימומים, ופינינו אותם במהירות לבית החולים".

על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, מאז תחילת 2025 קיפחו את חייהם 167 ערבים בישראל בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות – מתוכם 17 נשים, 165 אזרחים ושני תושבים. 142 נורו למוות, ו־84 מההרוגים היו בגילאי 30 ומטה.