החל שיקום קיבוץ ניר עוז: נהרס הבית הראשון שניזוק ב-7 באוקטובר

הבית הראשון בניר עוז שניזוק במתקפה על הקיבוץ ב-7 באוקטובר נהרס היום (ראשון), 23 חודשים אחרי. כך החל רשמית תהליך השיקום של הקיבוץ. יו"ר הקיבוץ צביקי טסלר אמר: "זו נקודת מפנה חשובה ומרגשת בדרך לבנייה מחדש של ביתנו".

שיקום הקיבוץ כולו צפוי להמשיך עד 2026. בימים האחרונים הסתיים שיפוץ של תשעה בתים שיהיו חלק מרכזי משכונת החלוץ – השכונה הראשונה שתאכלס את 'חלוצי ניר עוז', משפחות ויחידים שיחיו בקיבוץ בתקופת השיקום והבנייה מחדש. בימים האחרונים חזרו תושבים ראשונים להתגורר בהם, ותהליך האכלוס של השכונה יימשך עד סוף דצמבר 2025, עם שיפוץ ובנייה של כ-20 בתים נוספים שיקלטו כ-30 משפחות חוזרות.

טסלר הקריא ברכה למען השיקום וזיכרון האסון:

"יהי רצון מלפניך ומלפנינו:

שנלך בדרך השיקום לשלום,

שתצעד עמנו רוח התקווה, ותאיר צעדינו באור של תקומה.

יעמוד לנגד עינינו זיכרון הבתים שחרבו, לשומרנו ולהזכירנו מנין באנו ולאן נישא ליבנו"

בחודש האחרון מתח הקיבוץ ביקורת על כך שתהליכי השיקום יצאו לדרך בכספי פילנתרופיה בלבד. לטענתם, כספי השיקום, העומדים על 350 מיליון שקלים לבנייה מחדש ולשיפוץ מבני קיבוץ ניר עוז, כולל בנייה חדשה של 230 דירות, הותנו בהעברת כספי השיקום של קק"ל, הצמדה שכלל לא הייתה מחייבת והסתיימה באישור כספי השיקום בדירקטוריון קק"ל לפני שבועיים. כיום, מלבד כספי קק"ל, בקיבוץ אישרו שרק רבע מיליון שקלים שיועדו לשיקום הקיבוץ מטעם המדינה התקבלו.