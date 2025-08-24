בקק"ל העבירו סכום חסר תקדים לשיקום ניר עוז: "הממשלה לא העבירה כספים בזמן"

יעקב בכר, נציג הקיבוצים (מטעם מפלגת העבודה – הדמוקרטים) בדירקטוריון קק"ל, גאה בחלקו בהחלטת קק"ל להעביר את כספי השיקום לקיבוצי העוטף ולקיבוץ ניר עוז בפרט. בראיון ל'דבר' הוא מספר על ההחלטה ההיסטורית, אך גם לא חוסך ביקרת על התנהלות המדינה: "הקשירה בין תקציבי השיקום של קק"ל ושל המדינה באה להצדיק החלטה שערורייתית של הממשלה – לא להעביר בזמן את הכסף שניר עוז היו צריכים באופן הכי דחוף שאפשר".

לפני שבועיים, אישר דירקטוריון קק"ל את אחת ההחלטות התקציביות הגדולות שלו אי פעם, 750 מיליון שקלים מכספי הקרן יעברו לקיבוצי העוטף וגבול הלבנון במטרה לזרז את תהליכי השיקום של היישובים. 75 מיליון מתוכם מיועדים לשיקום קיבוץ ניר עוז.

אחת הדמויות המרכזיות מאחורי ההחלטה הוא בכר, המשמש כיושב ראש הארגונים הכלכליים במשקי הקיבוצים בנוסף לתפקידו בדירקטוריון קק"ל. הוא מספר שנאלץ לדחוף בכוח את התקציבים, וזאת לאחר שנודע שהמדינה בחרה "לחכות" לקק"ל, לפני שתעביר את תקציביה לשיקום הקיבוצים. "מה לנו ולכספי האוצר?" אומר בכר בכעס, "קק"ל היא גוף נפרד מהמדינה, בבעלות ההסתדרות הציונית. אנחנו החלטנו על התקציבים האלו בנפרד על פי שיקול דעתנו".

היום, לאחר אישור תקציבי קק"ל, במנהלת תקומה טוענים שאושרו עבור ניר עוז כרבע מיליארד שקלים והכסף כבר זמין לשימוש ללא התניה בשום תקציב אחר. אך בניר עוז אומרים שהאופן בו נוסחה החלטת הממשלה בנוגע לשיקום, התנתה את העברת הכספים מהמנהלת בכך שקק"ל תצטרך להיות הראשונה להעביר לקיבוץ את חלקה במימון השיקום. בדירקטוריון קק"ל לקח זמן לאשר את התקציבים, והקרן אף ספגה על כך ביקורת מגורמים שונים. מכיוון שתקציבי המדינה הותנו בהעברת כספים אלו, נוצרה תסבוכת בירוקרטית שבפועל גזרה קיפאון על השיקום. מצב זה הוביל את הנהגת הקיבוץ לצאת לשיקום ללא כספי המדינה בכלל.

ההחלטה על העברת הכספים דרשה תהליך ארוך עד אישורה בדירקטוריון הקרן. עניינה היה ניתוב את תקציבי הקרן שיועדו לתת מענה לצרכים קצרי הטווח של התושבים ביישובים שנפגעו, לעבר מטרות ארוכות טווח. בדירקטוריון היו גם מחלוקות פנימיות, הקשורות בהשלכות של העברה בסדר גודל כזה ליישוב אחד: "צריך להבין, יש עוד קיבוצים במצב קשה שדורשים כסף", אומר בכר. "אבל אני התעקשתי שניר עוז הוא המקרה הכי קשה ולכן התעקשנו לבדלו, בשביל שיקבל יותר".

גם בסוגיות לאומיות מובהקות – לקיבוצים אין לובי אפקטיבי

בכר מסיים קדנציה של 5 שנים בדירקטוריון קק"ל, במהלכן הצליח להעביר שורה של תוכניות בסך 1.3 מיליארד שקלים עבור המרחב הכפרי – חלק גדול מהן עבור אזורי השיקום. לדבריו, התקציבים הגדולים שאושרו עבור המרחב הכפרי עברו בזכות קואליציה ליברלית, ממרץ ועד יש עתיד, בשיתוף פעולה נרחב גם עם הימין.

בשבועות האחרונים, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, בחר שלא להמליץ עליו כנציג המפלגה בבחירות לקק"ל בנובמבר הקרוב. לטענת בכר, זהו מהלך פוליטי שנועד להחליש את כוחה של התנועה הקיבוצית במוסדות המפלגה, שהיא שילוב של מפלגות 'העבודה' ו'מרצ', המפלגות ההיסטוריות של המרחב הכפרי. לדבריו, לא מדובר בהתחשבנות אישית אלא בחלק ממגמה ארוכת שנים של התרחקות המחנה הליברלי מצרכי המרחב הכפרי בכלל, והתעשייה החקלאית בפרט. תהליך זה הוביל למצב בו גם מול סוגיות לאומיות מובהקות כמו משבר תקציבי שיקום ניר עוז, נותר הקיבוץ ללא לובי אפקטיבי.

"תומכי המפלגה במרחב הכפרי נמצאים במצוקות הולכות ומחריפות: המשבר המתמשך בחקלאות ובקרקעות, פרוטקשן אכזרי וייבוא פרוע – אבל נראה שאת הנציגים שלנו זה משעמם" אומר בכר. בסוף השבוע, שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד, דחה את הדיון במועצת המים שנועד לאשר קיצוץ משמעותי בכמות המים לחקלאים. כהן עשה את זה בטענה שהקיצוץ ייפגע קשות בחקלאים והנושא נדרש לבחינה נוספת.

בכר אינו מופתע לראות, פעם נוספת, כיצד נציג ימין מוביל מאבק שאמור להיות בליבת האינטרס של המרחב הכפרי: "דויד ביטן עם חוק המים ואבי דיכטר עם חוק ביטחון המזון, יצרו איתנו שותפות ועמדו לצידנו מול ההתקפות נגד החקלאים. אין אבסורד גדול מלראות כמה הימין תמך בנו. מנהיגי השמאל יכולים ללמוד מהם".

ממפלגת הדמוקרטים נמסר בתגובה: "ההתיישבות העובדת והקיבוצים הם בשר מבשרה של מפלגת הדמוקרטים ויש בכוונתנו לשמור ואף לחזק את החיבור והקשר החשוב הזה. בממשלה הבאה אנחנו מתחייבים להשקיע במרחב הכפרי ובפרט באלה ששילמו את המחיר הכבד ביותר בשבעה באוקטובר ועדיין משלמים – זו החובה המוסרית והאחריות הלאומית שלנו. המפלגה תפעל להצבת נציגות מכובדת למרחב הכפרי במוסדות הלאומיים, ברשימתה לכנסת ובכל מוסד אחר, כפי שהיה עד היום".