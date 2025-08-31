דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון ז' באלול תשפ"ה 31.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
26.8°תל אביב
  • 21.7°ירושלים
  • 26.8°תל אביב
  • 25.6°חיפה
  • 27.4°אשדוד
  • 25.1°באר שבע
  • 33.2°אילת
  • 26.0°טבריה
  • 20.2°צפת
  • 25.8°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בעולם

"נגיע בעשרות סירות": משט נוסף לעזה בהובלת גרטה טונברג יצא מברצלונה

לאחר שנעצרה במשט של הספינה 'מדלן' ביוני האחרון, טונברג הודיעה על צאתו של משט ובו משלחות מ-44 מדינות | למשט יצטרפו כלי שיט מאיטליה, מתוניסיה ומיוון, ועליהם מחוקקים אירופאים, כוכבי תרבות ומשפיענים

גרטה טונברג במסיבת העיתונאים לפני יציאת המשט (צילום: AP Photo/Hernan Munoz)
גרטה טונברג במסיבת העיתונאים לפני יציאת המשט (צילום: AP Photo/Hernan Munoz)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 31.08.2025 | 18:30
נושאים קשורים:

משט ובו עשרות ספינות יצא היום (ראשון) מברצלונה במטרה "לפרוץ את המצור הישראלי על עזה". לפי המארגנים, מאות פעילים מ-44 מדינות שונות צפויים להשתתף במשט, שכלי שיט יצטרפו אליו בדרך מאיטליה, מתוניסיה ומיוון, ויחד הם "יספקו סיוע הומניטרי לתושבי עזה הנצורים". שר החוץ של ספרד חוזה מנואל אלברס הביע את תמיכתו במשט ואמר שספרד תפעל להגן על אזרחיה שמשתתפים בו.

בין משתתפי המשט, שקיבל את השם 'צומוד' (מונח בערבית המשמש לתיאור האסטרטגיה הפוליטית הפלסטינית של "היצמדות לאדמה", א"ל) נמנים מחוקקים אירופאים, כוכבי תרבות כמו כוכב הקולנוע הספרדי אדוארד פרננדס, משפיענים כמו גרטה טונברג, שכבר השתתפה במשט של הספינה 'מדלין' שנעצרה ביוני האחרון טרם הגעתה לעזה, ואנשי ציבור כמו ראש עיריית ברצלונה לשעבר, אדה קולאו. במשט תשתתף גם יסמין אקר, פעילה פרו-פלסטינית קיצונית שחגגה את מתקפת הטילים האיראנית על ישראל והשתתפה גם במשט הקודם עם טונברג.

במסיבת העיתונאים שנערכה בנמל ברצלונה לקראת צאת המשט אמרה טונברג: "למשט יצטרפו סירות רבות נוספות מנמלים ברחבי הים התיכון. הפעם נגיע בעשרות סירות עם אנשים מכל רחבי העולם". טונברג טוענת כי למעלה מ-26 אלף בני אדם נרשמו להשתתף במשט, אולם לא ציינה כמה ישתתפו בפועל. עוד אמרה כי התוכנית החלופית שלהם, אם ייעצרו בידי ישראל, היא "לחזור ולעשות זאת שוב בכוח גדול יותר". טונברג תועדה במשט כשהיא עונדת תליון בצורת ארץ ישראל.

"אנחנו לא רק צריכים להכניס סיוע לעזה, אלא גם לשים סוף לכיבוש", אמרה טונברג, "לשים סוף למערכת האפרטהייד שהפלסטינים חיים תחתיה כבר עשורים רבים כל כך. זו איננה משימת צדקה אלא מעשה של סולידריות. הפלסטינים מתמודדים עם רעב מעשה ידי אדם, לא רק כתוצאה מכך שישראל מונעת ממזון להיכנס פנימה אלא גם כתוצאה מכך שישראל מונעת מהפלסטינים לייצר מזון".

דיון מיוחד התקיים היום בירושלים בנוגע להתמודדות עם המשט. ביום חמישי גיבש השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תוכנית יחד עם בכירי המשטרה ושב"ס, והציעו אותה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הצעתו של השר בן-גביר היא לכלוא את הפעילים למעצר ממושך בתנאי אסירים ביטחוניים בבתי הכלא קציעות ודמון (לנשים) – בלי טלוויזיה או רדיו, וללא מזון מסוג מובחר. התשתית החוקית למעצר בתנאים של עצירים ביטחוניים, לפי התוכנית, היא העובדה שהם מגיעים לפרוץ שטח צבאי סגור וכן הכנת תיק מפליל לכל אחד מהפעילים שבו יוכח קשר לארגוני טרור.

 

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!