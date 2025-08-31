"נגיע בעשרות סירות": משט נוסף לעזה בהובלת גרטה טונברג יצא מברצלונה

משט ובו עשרות ספינות יצא היום (ראשון) מברצלונה במטרה "לפרוץ את המצור הישראלי על עזה". לפי המארגנים, מאות פעילים מ-44 מדינות שונות צפויים להשתתף במשט, שכלי שיט יצטרפו אליו בדרך מאיטליה, מתוניסיה ומיוון, ויחד הם "יספקו סיוע הומניטרי לתושבי עזה הנצורים". שר החוץ של ספרד חוזה מנואל אלברס הביע את תמיכתו במשט ואמר שספרד תפעל להגן על אזרחיה שמשתתפים בו.

בין משתתפי המשט, שקיבל את השם 'צומוד' (מונח בערבית המשמש לתיאור האסטרטגיה הפוליטית הפלסטינית של "היצמדות לאדמה", א"ל) נמנים מחוקקים אירופאים, כוכבי תרבות כמו כוכב הקולנוע הספרדי אדוארד פרננדס, משפיענים כמו גרטה טונברג, שכבר השתתפה במשט של הספינה 'מדלין' שנעצרה ביוני האחרון טרם הגעתה לעזה, ואנשי ציבור כמו ראש עיריית ברצלונה לשעבר, אדה קולאו. במשט תשתתף גם יסמין אקר, פעילה פרו-פלסטינית קיצונית שחגגה את מתקפת הטילים האיראנית על ישראל והשתתפה גם במשט הקודם עם טונברג.

במסיבת העיתונאים שנערכה בנמל ברצלונה לקראת צאת המשט אמרה טונברג: "למשט יצטרפו סירות רבות נוספות מנמלים ברחבי הים התיכון. הפעם נגיע בעשרות סירות עם אנשים מכל רחבי העולם". טונברג טוענת כי למעלה מ-26 אלף בני אדם נרשמו להשתתף במשט, אולם לא ציינה כמה ישתתפו בפועל. עוד אמרה כי התוכנית החלופית שלהם, אם ייעצרו בידי ישראל, היא "לחזור ולעשות זאת שוב בכוח גדול יותר". טונברג תועדה במשט כשהיא עונדת תליון בצורת ארץ ישראל.

"אנחנו לא רק צריכים להכניס סיוע לעזה, אלא גם לשים סוף לכיבוש", אמרה טונברג, "לשים סוף למערכת האפרטהייד שהפלסטינים חיים תחתיה כבר עשורים רבים כל כך. זו איננה משימת צדקה אלא מעשה של סולידריות. הפלסטינים מתמודדים עם רעב מעשה ידי אדם, לא רק כתוצאה מכך שישראל מונעת ממזון להיכנס פנימה אלא גם כתוצאה מכך שישראל מונעת מהפלסטינים לייצר מזון".

דיון מיוחד התקיים היום בירושלים בנוגע להתמודדות עם המשט. ביום חמישי גיבש השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תוכנית יחד עם בכירי המשטרה ושב"ס, והציעו אותה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הצעתו של השר בן-גביר היא לכלוא את הפעילים למעצר ממושך בתנאי אסירים ביטחוניים בבתי הכלא קציעות ודמון (לנשים) – בלי טלוויזיה או רדיו, וללא מזון מסוג מובחר. התשתית החוקית למעצר בתנאים של עצירים ביטחוניים, לפי התוכנית, היא העובדה שהם מגיעים לפרוץ שטח צבאי סגור וכן הכנת תיק מפליל לכל אחד מהפעילים שבו יוכח קשר לארגוני טרור.