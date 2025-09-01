החות'ים תקפו ספינה בבעלות ישראלית ואיימו: "שערי הגיהנום נפתחו על האויב הציוני"

המשטר החות'י תקף הלילה (בין ראשון לשני) אנייה בבעלות ישראלית, ששטה תחת דגל ליבריה, במרחק של כ-800 קילומטרים משטח תימן – כך דיווח מרכז הסחר הימי הבריטי. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע הבוקר על תקיפת "ספינת הנפט הישראלית SCARLET RAY בצפון הים האדום באמצעות טיל בליסטי". לדבריו, "פעולותינו לא ייפסקו עד להפסקת התוקפנות וסיום המצור מעל רצועת עזה". במרכז הסחר הימי ציינו כי איש מאנשי הצוות לא נפגע, והספינה ממשיכה בהפלגתה.

המתקפה אירעה שעה קלה לאחר שהרמטכ"ל החות'י, מוחמד עבד אל-כרים אל-ע׳מארי, פרסם מברק תנחומים ששלח למנהיגי המשטר החות'י ולמשפחות חברי הממשלה שחוסלו בהפצצה ישראלית ביום חמישי. במברק כתב: "על האויב הציוני לדעת היטב שביצוע הפֶשע הנורא פתח עליו את שערי הגיהנום, ותגובת כוחותינו המזויינים תהיה אכזרית וכואבת, עם בחירת מטרות אסטרטגיות יעילות". הוא הבטיח לפגוע בישראל "בכמות ובאיכות, ובקרוב תשמעו על כך".

בתוך כך, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הודיע הלילה כי לפחות 11 מעובדי האו"ם נעצרו בצנעא על ידי כוחות חות'ים. לפי הדיווח, הכוחות פשטו על משרדי תוכנית המזון העולמית, יוניס"ף וארגון הבריאות העולמי, החרימו ציוד, חקרו עובדים – ועצרו חלק מהם. גוטרש גינה את המעצרים ואת "הכניסה הכפויה לשטחי תוכנית המזון העולמית, תפיסת רכוש האו"ם וניסיונות כניסה לשטחי או"ם אחרים בצנעא".

אביר אטאפה, דובר תוכנית המזון העולמית, אמר לסוכנות הידיעות אי.פי כי כוחות הביטחון פשטו על משרדי הסוכנויות בבוקר יום ראשון. גורם רשמי באו"ם אמר לסוכנות כי כוחות הביטחון החות'ים חקרו עובדים בחניון. עמר עמר, דובר יוניס"ף, מסר כי מספר אנשי צוות של הסוכנות נעצרו, ויוניס"ף מבקשת מידע נוסף מהחות'ים לגבי עובדיה.

דוברי סוכנויות האו"ם ציינו כי הם מנסים להשיג מידע על מצבת עובדיהם ברחבי תימן, כדי להבין כמה מהם נעדרים. החות'ים לא מסרו לאו"ם מידע כלשהו על המעצרים – דבר שמרמז כי מדובר בחטיפה ולא במעצר מסודר לפי אמות המידה של מדינת חוק. עם זאת, בכלי תקשורת עולמיים מתייחסים לאירועים כאל "מעצרים".

לפני כמעט חודשיים נחטפו תשעה מלחים פיליפינים מאניות Magic Seas ו-Eternity C, שהותקפו על ידי המשטר החות'י. בסוף חודש יולי אישרה ממשלת הפיליפינים כי אזרחיה מוחזקים בידי החות'ים, והיא פועלת להבאתם הביתה – אך מאז לא דווח על התקדמות, והם עדיין מוחזקים בידי המשטר השיעי הרצחני הנתמך על ידי איראן.