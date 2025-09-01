היועמ"שית: למסמך ההפגנות אין תוקף; בן גביר: "התקיימה התייעצות עם המפכ"ל"

עו"ד גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, פנה היום (שני) לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והבהירה כי מסמך המדיניות שהכין להגבלת הפגנות, "נעדר תוקף" ומהווה "הפרה בוטה" של מתווה העקרונות המחייב אותו. לימון הדגיש כי המסמך אינו תואם את עמדת מפכ"ל המשטרה, וכי פרסומו יהווה חריגה מסמכויותיו של השר כלפי המשטרה.

לדעת הייעוץ המשפטי, "כבר בשלב זה ניתן לציין כי על פני הדברים, המסמך שגובש לא תואם את העקרונות הללו. להבנתנו, הוא גם לא תואם את התייחסות מפכ"ל המשטרה שהועברה אליך בנושא". בתשובה שנשלחה שעות לאחר מכן, השיב בן גביר במכתב חריף: "בייעוץ המשפטי לממשלה ממשיכים להתבלבל ולקחת סמכות לא להם".

השר טען כי "מכתבכם משקף טעות משולשת: כאילו ניתן לאיים עלי ובכך לגרום לי לוותר על סמכותי לקבוע מדיניות – לא ניתן; כאילו ניתן להטעות אותי בעניינים משפטיים – לא ניתן; וכאילו ניתן לסכל את כוונתי לקבוע מדיניות באמצעות סירוב בלתי חוקי של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בהליך – לא ניתן".

לדברי בן גביר, סמכותו החוקית היא לקבוע מדיניות במשטרה: "קביעת מדיניות בהקשר זה היא סמכותו החוקית של השר לביטחון לאומי ואף חובתו. לפיכך אין כל רלוונטיות לנהלים שונים שייקבעו, ככל שיהיה בכך צורך, בהתאם לעקרונות שהוצגו לבית המשפט. נהלים ייקבעו רק במקום שיש בהם צורך".

השר הוסיף כי קיימה היוועצות עם המפכ"ל: "נשלח מענה ענייני ומקיף למפכ"ל בהמשך להערותיו. קרי – קוימה גם קוימה היוועצות עמו, והיא אף מקוימת באופן מתמשך. עצם האפשרות שייתכן ולבסוף יהיה פרט כלשהו שלא תואם את המלצות המפכ"ל אינה מהווה פגם מנהלי".

בסיום מכתבו קבע בן גביר אולטימטום: "איומים וסחטנות לא יזיזו אותי מכוונתי לפעול בצורה מקצועית, עניינית ויסודית. אעניק לכם, לפנים משורת הדין, 24 שעות נוספות לקיים את חובת ההיוועצות בצורה עניינית ומקצועית ולפרט את עמדתכם ביחס למדיניות המוצעת. בהיעדר מענה ענייני – אראה את חובת ההיוועצות ככזו שקוימה ומסמך המדיניות יפורסם וייכנס לתוקף".

מאבק סביב מסמך העקרונות

במשרד המשפטים, המשרד לביטחון לאומי והמשטרה פועל צוות משותף בראשות לימון, שמגבש מסמך עקרונות להסדרת התנהלות המשטרה במחאות. לפי עמדת היועמ"שית, קידום מדיניות בנושא מותנה בהטמעת העקרונות הללו בנוהלי המשרד והמשטרה. בסוף יוני נשלח לשר מכתב מטעם היועמ"שית המבהיר כי יש לקיים היוועצות מסודרת וכי בחינת מסמך המדיניות תיעשה לאחר הטמעת העקרונות.

ביום חמישי האחרון שלח השר מייל ובו קבע כי אם לא תתקבל התייחסות עניינית לטיוטה שלו בתוך חמישה ימים – יפרסם את המדיניות בכל מקרה, מהלך שעלול לייצר משבר חוקתי. לימון השיב כי יש להשלים את הטמעת העקרונות ולקיים הליך היוועצות מחודש בנושא.

הרקע לעימות בין השר ליועמ"שית הוא מסמך המדיניות המסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. במסמך מפורטים הצירים ו"הכבישים החיוניים" אשר חייבים להישאר פתוחים בכל עת, ואין לאפשר את חסימתם בשום שלב: צירי גישה לבתי חולים, צירי חירום, צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם מבודדת יישובים וכבישים מרכזיים ארציים, אזוריים ומהירים. בנוסף הודגש כי אין לאפשר הנחת חפצים מכל סוג או השלכתם לכביש.