יום חמישי ד' באלול תשפ"ה 28.08.25
משפט ופלילים

המדיניות החדשה של בן גביר: איסור על חסימת כבישים "מרכזיים" במחאות

השר לביטחון לאומי פרסם מסמך הנחיות ומסר שייכנס לתוקף תוך 5 ימים, אם לא תתקבל תגובת היועמ"שית. תיאסר גם מחאה בבתי תפילה. האגודה לזכויות האזרח: "אסור לשר לתת הוראות אופרטיביות למשטרה בתחום חופש המחאה, נעתור אם ההחלטה לא תיבלם"

השר איתמר בן גביר (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
השר איתמר בן גביר (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 28.08.2025 | 14:56
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פירסם היום (חמישי) מסמך מדיניות, הכולל הנחיות לגבי פעולת המשטרה בהפגנות ומחאות. לפי המסמך, תיאסר מעתה לחלוטין חסימת כבישים "מרכזיים", וכן צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם מבודדת ישובים, צירי גישה לבתי חולים וצירי חירום. נאסרת גם מחאה מכל סוג בתוך בתי תפילה.

לטענת בן גביר, המסמך נשלח ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לפני מספר חודשים, והיא טרם הגיבה. מטעמו נמסר שהמדיניות תיכנס לתוקף תוך חמישה ימים, אלא אם תתקבל תגובת היועמ"שית.

כמה מהפעילים הבולטים במחאה נגד הממשלה, שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור, פרסמו הצהרה משותפת בתגובה להחלטה: ״בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו חייבים לפרק גם את הדמוקרטיה כדי להמשיך להפקיר חטופים במלחמת שולל נגד רצון העם".

האגודה לזכויות האזרח: "בן גביר מנסה שוב ושוב להטיל אימה על המפגינים ועל בית המשפט. כזכור, בפסק דין בעתירה שהגשנו לפני כשנה נקבע בצורה מפורשת כי לשר הביטחון הלאומי אסור לתת הוראות אופרטיביות למשטרה בתחום חופש המחאה. המסמך שהעביר בן גביר ליועמ"שית חורג מכך באופן מפורש, פוגע אנושות בזכות המחאה ומהווה זילות של פסק הדין. האגודה לזכויות האזרח תעתור אם ההחלטה הזו לא תיבלם".

בית המשפט העליון דן מוקדם יותר השבוע בהגבלת זכות המחאה, בעתירה שהגישה האגודה למען הלהט"ב נגד מסמך הנחיות משטרתי שאסר על "דוכנים פוליטיים" ו"שלטים שעלולים להפר את שלום הציבור". השופטים דרשו מהמשטרה להבהיר לשוטרים שיוצבו בשטח שההנחיות האלו לא תקפות, ובפועל אכן התאפשרה מחאה פוליטית במצעד.

