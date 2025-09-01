לקראת העצרת: ארה"ב חוסמת כניסת פלסטינים, מחשש להכרזה על הקמת מדינה

הממשל האמריקני מונע באופן גורף מבעלי דרכון פלסטיני אשרות כניסה למדינה, כך דווח אתמול ב"ניו יורק טיימס" האמריקני ובמגזין הבריטי "טיימס". הצעד החריג נעשה על רקע החשש בוושינגטון מהכרזה פלסטינית על הקמת מדינה עצמאית – צעד שהרשות הפלסטינית מתכוננת אליו לקראת פתיחת העצרת הכללית ה־80 של האו"ם ב־9 בספטמבר.

ארבעה מקורות אנונימיים מהממשל מסרו ל"טיימס" כי המניעה הגורפת גוזרת איסור גם על פלסטינים המבקשים להגיע לארה"ב לצורך טיפולים רפואיים, לימודים אקדמיים או ביקורי קרובים. ביטול הוויזות נתפס כצעד משלים להחלטה שלא לאפשר למשלחת הפלסטינית להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם – ובכך למנוע מיו"ר הרשות, מחמוד עבאס, להכריז על הקמת מדינה פלסטינית בנאומו.

המהלך האמריקני מגיע לקראת הכרזה צפויה של מספר מדינות על הכרה בריבונות מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. על פי הדיווחים, ההצעה – הכוללת גם תמיכה בזכות השיבה – תועלה להצבעה בעצרת הכללית על ידי סעודיה וצרפת, וצפויה לעבור ברוב גדול. בישראל ובארה"ב חוששים כי לצד ההצבעה תכריז הרשות הפלסטינית על הקמת מדינה עצמאית.

ביום שישי פורסמה ההחלטה על ביטול הוויזות של עבאס וכ־80 בכירים נוספים ברשות הפלסטינית לתקופה של לפחות 180 יום. בוושינגטון טוענים כי ההחלטה נשענת על הפרת התחייבויות אש"ף לארה"ב, ומאשימים את הרשות ב"הכרזה חד צדדית על מדינה פלסטינית, עידוד אלימות, קידום אנטישמיות ותמיכה בטרור".

מחלקת המדינה הבהירה כי ארה"ב "פתוחה לחדש את ההתקשרות רק אם אש"ף והרשות הפלסטינית יעמדו בהתחייבויותיהם וינקטו צעדים ממשיים לחזרה לדרך של פשרה ודו-קיום עם מדינת ישראל".

בחודש שעבר דיווח העיתון הקטארי "אל־ערבי אל־ג'דיד" כי ההנהגה הפלסטינית ברמאללה "בוחנת ברצינות" אפשרות להכריז חד־צדדית על מדינה באסיפה הכללית. בתוך כך הקים יו"ר הרשות עבאס ועדה לניסוח חוקה זמנית שתסמן מעבר מהרשות למדינה. על פי ההודעה הפלסטינית, הוועדה תשמש מקור סמכות משפטי לניסוח החוקה, בהתאם למסמך הכרזת העצמאות, עקרונות המשפט הבינלאומי, החלטות הלגיטימציה הבינלאומית, אמנות זכויות האדם וההסכמים הבינלאומיים הרלוונטיים.