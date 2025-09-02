שיא במספר ההרוגים בתאונות דרכים בקיץ החולף

86 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בחודשים יולי ואוגוסט, 22 הרוגים יותר מאשר בתקופה המקבילה ב-2024 ו-28 יותר מ-2023. כך על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

בחודש אוגוסט בלבד, לפי נתוני הרשות, נמנו 37 הרוגים בתאונות דרכים. מדובר בארבעה הרוגים יותר מאשר בתקופה המקבילה בשנה שעברה, שנחשבה קטלנית במיוחד ו-13 יותר מ-2023, אז נהרגו 23 בני אדם. חודש יולי השנה היה קטלני עוד יותר: 49 בני אדם נהרגו בתאונות. מדובר ב-18 הרוגים יותר מהשנה שעברה, ומספר שיא של יותר מעשור.

2024 היוותה שנת שיא של כמעט שני עשורים במספר ההרוגים בדרכים. בשנה זו 439 בני אדם נהרגו בתאונות, 138 הרוגים יותר מב-2023, וכ-140 מעל לממוצע בשלוש השנים הקודמות בין 2023-2021.

הקפיצה הדרמטית במספרי ההרוגים ממשיכה גם ב-2025, שלפני פחות מחודש עברה את רף ה-300 הרוגים תוך פחות מ-8 חודשים, שבועיים מוקדם יותר מ-2024. לפי הרשות, 309 בני אדם נהרגו השנה בתאונות, לעומת 298 בתקופה המקבילה ב-2024 (עלייה של כ-4%). על פי אזהרות של גורמים ברשות לבטיחות בדרכים, מגמה זו שהחריפה בקיץ עלולה להביא לחציית רף ה-500 הרוגים בתאונות, שלא נחצה כבר יותר מ-20 שנה.

הבוקר, הולך רגל בן 63 נהרג בתאונת דרכים עם רכב פרטי שפגע בו בכביש 75, סמוך למחלף שער העמקים. כוחות משטרה של תחנת זבולון, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר שהגיעו למקום, פתחו בחקירה.

מספר תאונות הדרכים נוטה לעלות באופן סטטיסטי בחודש ספטמבר בהשוואה לאוגוסט, בין היתר בשל חזרתם של התלמידים לבתי הספר. בהודעה שהוציאה השבוע הרשות לבטיחות בדרכים לקראת שנת הלימודים, הזהירו ברשות כי רבים מהנפגעים בתאונות הם ילדים ובני ובנות נוער שבדרכם לבתי הספר. הרשות פירטה על מספר יוזמות בהובלתה ובשיתוף הרשויות המקומיות – תגבור משמרות זהב, טיפול במפגעי בטיחות בקרבת בתי הספר, והגדלת האזור המוגבל לנסיעה עד 30 קמ"ש באזורי בתי הספר.