בעקבות "הטעיית צרכנים": קרפור עשויה להיקנס ב-1.8 מיליון שקלים

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה היום (שלישי) כי בכוונתה להטיל קנס בגובה 1.86 מיליון שקלים על רשת המזון הצרפתית קרפור, בגין חשד להפרה של שבעה סעיפים בחוק הגנת הצרכן בשורה של "הטעיות צרכניות".

בחקירת הרשות עלה כי על מאות מהמוצרים הנמכרים ברשת קרפור לא הוצגו מחירים בניגוד לחוק וכן מחיר עבור יחידת מידה, כגון מחיר ל-100 גרם, מה שמאפשר לצרכנים להשוות בין מוצרים דומים הנמכרים בגדלים שונים. בנוסף, במוצרים הנמכרים בחנויות הרשת, המחיר בקופה היה גבוה מזה שהוצג על גבי המוצר או מהשילוט במדפים.

עוד עלה בחקירה כי ארץ המקור, שהוצגה בשילוט של מוצרים, לא הייתה תואמת לארץ ממנה יובאו ולעיתים לא סומנה כלל. נמצא גם כי היו מחירים שהוצגו באמצעות מטבע חוץ וכן מוצרים בפיקוח ממשלתי, שבניגוד לחוק לא הוצג עליהם המחיר המפוקח. היעדר השילוט מקשה על מציאת המוצרים בפיקוח הממשלתי, שעל פי רוב זולים משמעותית מהמוצרים המתחרים.

קרפור פתחה את סניפיה הראשונים בישראל ב-2022 בתקופת ממשלת בנט-לפיד, עם הבטחה למהפכה במחירים ברשתות המזון. בפועל, למעט מוצרים בודדים של מותג הרשת הבין-לאומי שנמכרים במחירים נמוכים באופן משמעותי, קרפור אינה זולה משאר הרשתות. לאחר מחירי פתיחה נמוכים יחסית שלא הובילו שינוי רחב, קרפור התייקרה וירדה בדירוגי המחירים.

הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, קובי זריהן: "תפקידנו להבטיח שלכל צרכן תהיה גישה למידע אמין, ברור ומלא בעת קבלת החלטות רכישה. ממצאים כגון אי הצגת מחירים, סימון מטעה של ארץ ייצור או היעדר מידע על מחירים בפיקוח – פוגעים בזכות הזו. הרשות פועלת מתוך מחויבות להגנה על ציבור הצרכנים, ונפעל לוודא שכל עסק, גדול כקטן, יעמוד בסטנדרטים הקבועים בחוק".

תגובת רשת המזון קרפור: "הרשת פועלת בהתאם לכל דין ופועלת לסימון מחירים על גבי כל מוצר. זאת, לצד שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים כמו מסכים דיגיטליים. הרשת תמשיך לפעול בשקיפות מול לקוחותיה ולעשות הכול על מנת להעניק שירות מעולה. הרשת תגיב על ההודעה על הכוונה להטלת עיצומים בערוצים המקובלים".