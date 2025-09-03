"צריך להאמין שדרך אחרת אפשרית, גם אם קשה לראות אותה עכשיו": סולן להקת אורפנד לנד מוציא לאור ספר

סולן להקת אורפנד לנד קובי פרחי גייס בתוך כ-33 שעות יותר מ-60 אלף שקלים להוצאת ספרו החדש 'לילה טוב ארץ יתומה', אשר יספר את סיפורה של להקת המטאל הישראלית שיש לה עשרות אלפי מעריצים בכל רחבי העולם הערבי. לאחר שהושג סכום היעד הראשוני, מקווה פרחי לגייס סכום שיאפשר את תרגום הספר גם לערבית ולאנגלית.

פרחי, יליד יפו, הקים את הלהקה עם חבריו מבת ים בנעוריו לפני 35 שנה. יחד הם המציאו ז'אנר מוזיקלי חדש, מטאל אוריינטלי, המשלב גיטרות, תופים עצבניים ושאגות, לצד סולמות ים תיכוניים, עוד, דרבוקות וטקסטים מהתפילה העברית, המוסלמית והנוצרית וכאפייה קשורה למיקרופון. לאורך השנים צברה הלהקה פופולריות בקרב מאזינים מכל רחבי העולם הערבי והמוסלמי. רבים מהם מאזינים לה בסתר, משום שברבות ממדינות אלו מוזיקת מטאל אינה מתקבלת בעין יפה, כל שכן של להקה ישראלית. בהופעות הלהקה בטורקיה הונפו דגלי לבנון וסוריה לצד דגל ישראל.

"הייתי מספר לאנשים סיפורים על הלהקה והיו אומרים לי, 'תשמע, זה לא סיפורים נורמליים, אתה חייב לכתוב אותם'", מספר פרחי ל'דבר'. "אז כבר 17 שנה שאני כותב אנקדוטות בדרכים, בסיבובי הופעות. למשל על הפעם שבה נעצרתי בהודו כי הקלטתי 'אללה הוא אכבר' בטאג' מאהל, או הפעם הראשונה שמעריץ ירדני שלח לי תמונות מעריצים במדינות ערביות שקעקעו את סמל הלהקה על הגוף שלהם".

דווקא המלחמה, שגרמה לו תחילה למשבר אמונה עמוק ובהמשך חידדה עבורו את השליחות של אורפנד לנד, הובילה אותו להחליט לכתוב בצורה מסודרת. "הבנתי שזה סיפור ישראלי ומזרח תיכוני שיש בו פוטנציאל לעשות אור". הוא מקווה שלסיפור הזה יש פוטנציאל להרבות תקווה בקרב ישראלים, ולא רק. "יש פה חזון אברהמי לשלום ודרך אחרת, ויש גם שותפים בשני הצדדים לדבר הזה. זה חייב לקבל חיזוק בהיבט המוזיקלי והתרבותי, והספר בא לחזק את זה".

ההגעה ליעד הגיוס הראשוני של הפרויקט בתוך פחות מיומיים הפתיעה אותו מאוד. "אני מוזיקאי ולא סופר. באתי לזה מעט בחוסר ביטחון, אף שאחרים מאוד עודדו אותי לכתוב. זה בכלל לא מובן מאליו מבחינתי שאנשים, גם בתוך המלחמה, העסקים שנפגעו, המילואים – מכניסים את היד לכיס ובוחרים להשקיע בדבר הזה. אבל נראה שהישראלי הממוצע כן רוצה את הסיפור הזה, את התקווה".

המשימה הבאה מבחינתו היא גיוס 40 אלף שקלים נוספים כדי לתרגם את הספר גם לאנגלית, ו-38 אלף שקלים נוספים כדי לתרגמו גם לערבית. "יש כאן גם עניין של להיאבק באנטישמיות. בסבב ההופעות האחרון שלנו נתקלנו לראשונה ב-BDS שניסו לגרום לביטול ההופעה שלנו בברצלונה. מצאתי את עצמי מספר לבעל המועדון את כל הסיפור של הלהקה, וכל הדברים שעשינו לאורך עשורים למען השלום. בדיוק את הסיפור שאני מספר בספר. אני מאמין שלמוזיקה יש פוטנציאל משמעותי מאוד בלקרב ולחבר, בניגוד לחרמות".

"אני רוצה להראות שהשלום אפשרי לא רק כרעיון, אלא אפשר ליישם אותו הלכה למעשה, בשותפות. אני מראה מה עשינו ביחד עם שותפים מוסלמים ופלסטינים. אני לא חושב שהייתי יכול לעשות את זה עם חמאסניק או עם מישהו שאומר מ'הים עד הנהר' – אבל יש המון אנשים בצד השני שהם לא חמאס. שהם אנשים פרגמטיים שרוצים לבנות יחד גשרים. מזרח תיכון אחר, משגשג. יש המון אנשים כאלה שאנחנו צריכים לאתר אותם, לחזק אותם, להאמין שיום אחד הם יחזיקו במושכות. והסיפור שלנו מוכיח את זה: הרי אוהד של מכבי בחיים לא יקעקע על הגוף לוגו של הפועל. אז כשפלסטיני וירדני מקעקעים לוגו של להקה ישראלית – זה אומר משהו. צריך להאמין שדרך אחרת אפשרית גם אם קשה לראות אותה עכשיו".

לרכישת הספר ולתמיכה בקמפיין