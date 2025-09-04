דבר העובדים בארץ ישראל
משפט ופלילים

שלושה נרצחים תוך דקות, בשתי תקריות שונות

מחמוד תאופיק ג'ורבאן ועימאד עיסא עמאש נורו למוות ברכבם בכביש באזור זיכרון יעקב. עלאא שרוף נורה למוות בעוספיא. בצוהריים ג'יג'י (רווידה) אל הוזייל נרצחה בלוד

מחמוד תאופיק ג'ורבאן (מימין) ועימאד עיסא עמאש; עלאא שרוף (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
מחמוד תאופיק ג'ורבאן (מימין) ועימאד עיסא עמאש; עלאא שרוף (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 23:42
שלושה נרצחו הערב (חמישי) בשתי תקריות שונות.

מחמוד תאופיק ג'ורבאן ועימאד עיסא עמאש נרצחו בכביש 7011, סמוך לקיבוץ נחשולים (אזור זיכרון יעקב). השניים נורו ברכבם, ומותם נקבע במקום.

זירת הרצח ליד קיבוץ נחשולים (צילום: תיעוד מבצעי מד&quot;א)
זירת הרצח ליד קיבוץ נחשולים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

"2 הנפגעים ישבו ברכב כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק ונשימה", אמר חובש מד"א, יוסף יחזקאל פרידמן. "הוצאנו אותם מהרכב וביצענו בדיקות רפואיות אך למרבה הצער לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם". ורד וינטרויב, חובשת איחוד הצלה: "נמסר לנו בזירה כי הם אותרו עם פציעות חודרות וללא רוח חיים. למרבה הצער נקבע מותם בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלו".

דקות מעטות לפני כן נורה בעוספיא עלאא שרוף, בן 50, ומותו נקבע במקום.

מוקדם יותר היום נרצחה בירי סמוך לרהט ג'יג'י (רווידה) אל הוזייל, בת 27. בארגון 'יוזמות אברהם' מסרו: "ארבעה נרצחים ביממה. בעקבות ההודעה על מותו של הגבר שנורה למוות בעספיא, ושני הצעירים מג׳יסר א-זרקא שנורו למוות באירוע רצח, ארגון יוזמות אברהם מעדכן: 176 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2025 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, מתוכם 18 נשים, 174 אזרחים ושני תושבים. בתקופה המקבילה אשתקד היו 154 קורבנות, כך שזו עלייה של כ-14% לעומת שנה שעברה".

