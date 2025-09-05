שורד השבי יאיר הורן בהצהרה לציון 700 ימים למלחמה: "אני לא רוצה להיות אח של רון ארד"

בכיכר החטופים בתל אביב התקיים הבוקר (שישי) מיצג לציון 700 ימים למלחמה, תחת הכותרת S.O.S, שבו הוצב מסר להצלת החטופים החיים והחללים. מטה המשפחות מסר: "בזמנים החשוכים ביותר הבעת את המחויבות שלך כלפינו ועמדת לצידנו. כעת אנו חייבים להבהיר: הסיוט הזה לא יסתיים עד שכל 48 החטופים והחטופה יהיו בבית – אלה ששרדו ואלה שנרצחו באכזריות ב-700 הימים האחרונים בגיהנום".

במקביל למיצג בתל אביב, מתקיימת בקריית גת גם הצהרה מיוחדת של קהילת ניר עוז, שספגה את אחת המכות הקשות ביותר ב-7 באוקטובר. מתוך 76 בני קהילה שנחטפו, תשעה עדיין מוחזקים בעזה. ארבעה מבין תשעת החטופים עדיין בחיים: דוד ואריאל קוניו, מתן צנגאוקר ואיתן הורן, וחמישה מבין החטופים מוגדרים חללים, בהם אליהו מרגלית, עמירם קופר, אריה זלמנוביץ', תמיר אדר ורונן אנגל.

בהצהרה נשאו דברים שורדי השבי ארבל יהוד, יאיר הורן, נילי מרגלית, אילנה גריצ’ווסקי, עדינה משה וקרינה אנגלברט, יחד עם נציגי משפחות החטופים. יאיר הורן, שורד שבי שאחיו איתן עדיין חטוף בעזה, אמר: "498 ימים הוחזקתי בשבי חמאס. לא דמיינתי שנגיע ליום ה-700 ואצטרך לעמוד פה, ולבקש על אחי והחברים שלי שעדיין חטופים. אין לנו מספיק ידיים להחזיק את כל השלטים האלה. אני לא רוצה להיות אח של רון ארד, לא רוצה להיות כמו צור גולדין אח של הדר – אני רוצה את אחי עכשיו.

"אנחנו עומדים פה כי יצאנו בעסקה. כנראה שעסקה זו הדרך הכי נכונה להחזיר את כל החטופים. יש לי מיליון סיפורים על להיות בשבי, אחרי 700 יום זה כנראה לא משנה לאף אחד. לא אכלנו כלום, אין אוויר, בקושי שותים מים והם מלוחים. כנראה שזה לא משנה, כנראה שזה בסדר להשאיר אנשים במנהרות בשבי תוך כדי שהם סובלים".

שורדת השבי ארבל יהוד הוסיפה: "זה היה הגן עדן הפרטי שלנו, וממנו נחטפנו לגיהנום של עזה. בשבי אין ימים מיוחדים – כל דקה היא נצח. לא מציינים שם כלום, רק התעללויות, סבל וכאב. עבור אריאל שלי היום זה עוד יום כזה. פאפ שלי, אני נלחמת עם המשפחות והחברים לשחרר אתכם. עם שלם איתכם, לא מוותרים ולא נשברים עד שתחזרו אלינו. אני אוהבת אותך, יפה שלי".

שורדת השבי אילנה גריצ’ווסקי, בת זוגו של החטוף מתן צנגאוקר: "700 ימים של הישרדות – זו המציאות שלהם. מתן שלי, אני מחכה לך בכל נשימה. אני יודעת שאתה תחזור אלינו ונחזור להיות ביחד. עם שלם נלחם עליכם, תחזיקו באמונה את היום שבו נחזור לחיות. אנחנו נשיב את כולם הביתה". שורדת השבי עדינה משה זעקה: "כתוב לי על החולצה 'חיים פרי צדק'. אנא ממך, תשחרר את כולם. ביבי, רק אתה יכול".

סילביה קוניו, אם החטופים דוד ואריאל הדגישה: "הילדים שלי דוד ואריאל בחיים, ורק בגלל פוליטיקה עלובה הם סובלים. הנכדות שלי גדלות בסיוט בגלל פוליטיקה ארורה. תפתחו את הלבבות שלכם. תביאו את הילדים שלי ותסיימו עם המלחמה העלובה הזו. הילדים שלי סובלים – אני אומרת די". קרינה אנגלברט, בת זוגו של רונן שהושבה מהשבי, אמרה: "אחרי שחזרנו מהשבי קיבלנו את ההודעה שרונן לא בחיים. כדי שנוכל להיות סוף סוף בשקט באדמתנו – צריכים שכולם יהיו בבית".

"היום אנו מציינים בבושה ובכאב 700 ימים של הפקרה", נמסר מקהילת ניר עוז, שבשבת השחורה נרצחו 64 מחבריה. "76 מאיתנו נחטפו באותו יום נורא, והמאבק להשיב את יקירינו נמשך. לא נוכל להחלים כל עוד תשעה מבניה ובנותיה של הקהילה עדיין מוחזקים ברצועת עזה".

במקביל למחאות, נמשכים מאמצי התיווך לעסקת חטופים. שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף נפגש אתמול בפריז עם בכירים מקטאר, בניסיון לקדם עסקה לשחרור החטופים ולסיום המלחמה. לפי גורמים שמעורים בפרטים, השר רון דרמר שוחח שלשום עם קטארים ועם וויטקוף כדי לתאם צעדים נוספים.

בדבריו השבוע טראמפ לא כלל התייחסות לדרישות ישראל, בהן פירוק חמאס מנשקו, פירוז הרצועה והגליית מנהיגי חמאס, אלא התמקד בקריאה לשחרור החטופים. לדבריו: "תגידו לחמאס לשחרר מיד את כל 20 החטופים. לא שניים או חמישה או שבעה – ואז הדברים ישתנו במהירות. זה ייגמר".

חמאס הודיע שלשום כי הוא "מוכן לעסקה כוללת" שתכלול שחרור כל החטופים בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת שיקום הרצועה. בהודעת הארגון נאמר: "אנחנו עדיין ממתינים לתשובה של ישראל להצעה שהעבירו המתווכות ב-18 באוגוסט". חמאס הוסיף כי הוא מוכן להקמת ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים לניהול ענייני הרצועה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר מנגד כי "לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש. המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע. רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח 7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח".