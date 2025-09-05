אחרי 700 ימים: אות חיים ראשון מאלון אהל החטוף בעזה

חמאס פרסם היום (שישי) סרטון שבו נראה לראשונה אלון אהל, בן 24 מהיישוב לבון בגליל העליון, שנחטף ב-7 באוקטובר 2023 מפסטיבל הנובה. זהו אות החיים המצולם הראשון ממנו מאז נחטף. בתיעוד, שצולם לטענת הארגון ב-28 באוגוסט בעיר עזה, נראה אלון משוחח עם גיא גלבוע דלאל, חטוף נוסף שהופיע בסרטונים קודמים.

בקטעי הסרטון נראה גלבוע דלאל נוסע ברכב ברחבי עזה ומספר על חששו מהכניסה הצפויה של צה"ל לעיר במסגרת תוכנית "מרכבות גדעון ב'". בהמשך הוא מציין כי מוחזקים בעיר עזה שמונה חטופים נוספים, ולפרק זמן קצר מופיע לידו אהל, המשוחח עמו. משפחתו של אלון ביקשה שלא לפרסם את התיעוד עצמו והבהירה כי תמסור את עמדתה לאחר שתלמד את פרטי הסרטון.

אלון אהל, פסנתרן ומוזיקאי מחונן, החל לנגן בגיל תשע ותכנן להמשיך את לימודיו במוסיקה בבית הספר רימון. אמו עידית סיפרה בעבר: "אני כל כך רוצה שהוא יתחיל כבר, זה מחכה לו. רק שיבוא".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לפרסום הסרטון: "אות החיים שפורסם הבוקר הוא עוד תזכורת כואבת לכך שישראל חייבת לחזור למו"מ להשבת החטופים ולנסות לסגור עסקה. חייבים לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה. שולח חיזוק למשפחות, אתם לא לבד, אנחנו איתכם".

במשפחת אהל מתמודדים כבר שנה שנייה עם חסרונו. אחותו הצעירה ענבר עלתה השבוע לכיתה י' בלעדיו.