השייט הישראלי בן ה-19 שמתבלט ברמה העולמית בענף שנשלט בידי בני 30

השייט הישראלי ראם מגן (19) הגיע הקיץ לנקודת השיא בקריירה שלו, כשסיים במקום ה-10 באליפות אירופה לבוגרים בדגם ILCA ('לייזר'). ההישג שלו בתחרות, שנערכה בשבדיה, גם זיכה אותו במדליית הארד בקטגוריה של עד גיל 23. "זה היה מדהים להביא את היכולות שלי לידי ביטוי במאני טיים", אומר מגן בראיון ל'דבר', "בתחרות המטרה של השנה כולה".

לקראת אליפות אירופה נבחרת ישראל, הכוללת לצד מגן את עומר ורד וילנצ'יק ויוגב אלקלעי, התאמנה ביוון במשך חודש לצד הנבחרת המקומית. מגן, שזכה באליפויות העולם ואירופה עד גיל 19 בשנה שעברה, ידע שאליפות אירופה לבוגרים תהיה "רמה אחרת לגמרי".

הספורטאים נוטים להגיע לשיאם רק לקראת גיל 30 בשיט בדגם שמגן התחרה בו, ה-ILCA7. בעשיריה הראשונה באולימפיאדת פריז 2024 היו רק שני שייטים בני פחות מ-28. "לא ידעתי למה לצפות בתחרות", מספר מגן, "כולם יודעים להוציא מהירות מהסירה ועומדים בדרישות הפיזיות הגבוהות ביותר".

ההישג אחרי "יום התחרויות הגרוע ביותר"

מגן החל את התחרות בצורה נהדרת, וסיים את שלב המוקדמות במקום השישי מבין 153 מתחרים. "זה לא הפתיע אותי, וידעתי שהתחרות עוד ארוכה. צריך להיות בריכוז שיא כל השבוע, ביום אחד אפשר גם לרדת ארבעים מקומות".

היום הראשון של בית הגמר הים היה סוער, ומזג האוויר המאתגר השפיע על הביצועים של מגן, שלא הצליח להביא את יכולתו לידי ביטוי והדרדר למקום ה-26. "בסוף היום המאמן שלי ארז אליהו אמר לי בצחוק שזה יום התחרויות הגרוע ביותר שלי בשנתיים האחרונות".

מגן מספר שעמד בפני צומת בלילה שלפני היום האחרון לתחרות: "יכולתי לשקוע ולהתבאס על היום הזה או רגע למחוק אותו ולשים אותו מאחור. ניסיתי להחזיר את האמונה בעצמי, שאני מסוגל לעשות מה שעשיתי כל השבוע".

ביום האחרון של התחרויות מגן סיים בשני שיוטים בטופ עשר ועלה עד המקום העשירי הכללי. הוא מספר כי בסיום התחרות, כשהבין שהגיע לעשירייה הראשונה "זה היה כמו חלום שהתגשם, אבל גם לא הייתי מופתע. במשך כל השבוע האמנתי בעצמי, והתמקדתי בפעולות שהביאו אותי לשיא שלי."

מהמושב בגליל למדליות בינלאומיות

מגן הצטרף לראשונה לענף השייט בכיתה ג' יחד עם חברים מהמושב שלו, שבי ציון בגליל המערבי. הוא התאהב בענף, וגם כשחבריו פרשו בחר להמשיך לבדו. מה שמשך אותו היה האתגר: "אני אוהב להתמודד עם חוסר הוודאות של הטבע. יש המון דברים שמשפיעים על הים, הוא כל הזמן משתנה, וכשאתה מתחרה אתה לא יודע מה מחכה לך מחר. יהיו רוחות חזקות? יום של שמש או גשם? אתה צריך להצליח 'לרקוד בסערה'".

בתחילת דרכו, מגן לא בלט במיוחד. הוא מספר שבתחרויות בדגם 'אופטימיסט' התקשה להתמודד עם הלחץ, ולא היה בין הטובים ביותר. הוא אמנם התקבל לנבחרת ישראל וטס לתחרויות בין לאומיות, אך היה מסיים בין האחרונים. הכול השתנה כשעבר לדגמי 'לייזר'.

נקודת המפנה המשמעותית עבור מגן הגיעה באליפות העולם לנוער בדגם ה-ILCA6, שנערכה בינואר 2024 בארגנטינה. מגן, שהגיע לתחרות במטרה לסיים בין עשרת המקומות הראשונים, הוביל את התחרות עד השיוט האחרון, וזכה במדליה בינלאומית ראשונה בקריירה כשסיים במקום השני.

"כל התחרות הייתי מקדימה, ורק בעקבות פסילה בשיוט האחרון סיימתי שני. בסיום התחרות הרגשתי שהצלחתי להגשים חלום. הבנתי שאני צריך להאמין יותר בעצמי, ואני מסוגל להתחרות ברמות הכי גבוהות ולעמוד על הפודיום. באותו הרגע עשיתי סיבוב של 180 מעלות".

האמונה בעצמו והחוזק הפיזי והמנטלי הובילו את מגן ב-2024 לשנת שיא בתחרויות הנוער בדגם האולימפי ה-ILCA7, עם זכייה בתואר הכפול אליפות העולם ואליפות אירופה עד גיל 19. "היה לי חלום להשמיע את ההמנון", הוא אומר. בטקס הפתיחה של אליפות אירופה התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית: "בהתחלה זה ממש ערער אותי, אבל אז אמרתי לעצמי שאני חייב לעשות את הכי טוב שלי ולהראות להם".

מגן זכה במדליית הזהב בקטגוריה של עד גיל 19, ובמדליית הארד בקטגוריה של עד גיל 21. "קצת הפתעתי את עצמי, עשיתי מעל המצופה. לא חשבתי בכלל שאצליח לעמוד על הפודיום של עד גיל 21. אני זוכר בשתי התחרויות את עצמי שר את ההמנון על הפודיום, זה היה מצמרר ומרגש, שני רגעים שילכו איתי תמיד. שנתיים אחורה הייתי מסיים במקום 40, 30 ופתאום אני זוכה במדליות. מבחינתי זאת רק תחילת הדרך, זה מספק שאני יכול לשאוף ולבוא יותר רעב לתחרויות הבאות".

מגן מסמן את המטרה הבאה: אליפות אירופה עד גיל 21, שתיערך בחודש הבא בקרואטיה. "אני רוצה לזכות באליפויות אירופה ועולם שיש השנה ובשנה הבאה, בקטגוריית עד 21. במקביל אני מכוון לעשות את הטוב ביותר שלי באליפויות אירופה והעולם בשנים הבאות. אני מאמין שאם אני אביא את היכולות הטובות שלי, אזכה להעפיל למשחקים בלוס אנג'לס 2028".

הוא מבקש להודות למי שעזר לו במהלך הדרך: "ההורים שלי וכל המשפחה המורחבת; ארז אליהו – המאמן שיודע להיות שם בכל רגע; מועדון השייט שדות ים; מאמנת הכושר השייטת האולימפית נופר אדלמן; והספונסרים שלי: בוטבול מורד יזמות בע"מ, מגן סוכנות לביטוח בע"מ ואיתן פרידלנדר – ימית סחר".

שליטה ישראלית באליפות העולם לנוער

כשמגן זכה בזהב באליפות העולם לנוער שנערכה בפורטוגל ב-2024, עמד לצידו על הפודיום שותפו לנבחרת הישראלית עומר ורד וילנצ'יק, שזכה במדליית הארד. השנה וילנצ'יק בן ה-18 המשיך את השליטה הישראלית באליפות העולם לנוער, כשזכה במדליית הזהב עד גיל 19, ו'התקווה' נשמע שנה שניה ברציפות.

שני השייטים הישראלים הצעירים דוחפים אחד את השני באימונים ומגיעים להישגים שטרם נראו בישראל, בענף שבולטים בו בעיקר שייטים מנוסים ובוגרים יותר. "הרבה אנשים לא מבינים שזהו ענף של ניסיון. עם השנים אתה נהפך לשייט יותר פיזי, ולכן הגיל הממוצע למדליה האולימפית הוא עשרים ושמונה פלוס. יש שייטים שיכולים לעשות גמר אולימפי גם בגילאי ארבעים פלוס. זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה עכשיו, צריך תמיד להאמין שאתה לא נופל משום שייט באף תחרות".