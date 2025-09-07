בניין הממשלה בקייב נפגע ולפחות 3 נהרגו במתקפה הרוסית הגדולה ביותר במלחמה

רוסיה ערכה הבוקר (ראשון) את המתקפה האווירית הגדולה ביותר נגד אוקראינה מאז החלה המלחמה, ופגעה לראשונה בבניין הממשלה בקייב. באוקראינה דיווחו כי המתקפה שכללה מעל 800 חימושים הותירה לפחות שלושה הרוגים, ביניהם תינוק, ולפחות 18 פצועים.

סביב השעה 06:00 בבוקר הופעלו אזעקות בקייב, אודסה, חרקוב, דניפרו, זפוריז'יה וקריביה ריה. הצבא הרוסי שיגר 805 כטב"מים, 9 טילי שיוט מדגם איסקנדר-K ו-4 טילים בליסטיים מדגם איסקנדר-M לעבר מטרות בעורף האוקראיני, כך לפי חיל האוויר האוקראיני שהצליח ליירט 4 טילי שיוט ו-747 כטבמ"ים.

הפגיעה בבניין הממשלה: "למרבה המזל, איש לא נפגע"

ראש ממשלת אוקראינה, יוליה סבירידנקו, מסרה כי הגג והקומות העליונות בבניין הממשלה פגעו במתקפה והחלו לעלות באש, וכי כוחות ההצלה הוזעקו למקום לכבות את השריפה. "כל הצוות שלנו עובד בבניין הזה מדי יום. למרבה המזל, איש לא נפגע" אמרה סבירידנקו בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות. עדי ראייה סיפרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי זמן קצר לאחר הזריחה ראו עשן מיתמר מבניין הממשלה ששוכן ברובע פצ'רסקי העתיק בלב הבירה האוקראינית.

יורי איחנט, דובר חיל האוויר של אוקראינה, אישר לסוכנות הידיעות AP כי התקיפה הבוקר הייתה הגדולה ביותר מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה לפני יותר משלוש וחצי שנים. 9 טילים ו-56 כטב"מים חדרו את מערכות ההגנה האוקראיניות ופגעו ב-37 מוקדים ברחבי המדינה. רסיסים של כטב"מים וטילים שיורטו נפלו בשמונה מוקדים נוספים. בסך הכל דווח על 45 מוקדים של פגיעות.

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning's Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government. The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

ההרוגים: תינוק בן 3 חודשים ואמו, ומבוגרת שהסתתרה במקלט

ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, סיפר הבוקר כי אישה מבוגרת מתה במקלט במחוז דרניצקי וכי תינוק ואמו הצעירה נהרגו במרכז קייב. עוד אמר כי אישה בהריון הייתה בין חמשת הפצועים שאושפזו בבית החולים בקייב. הנשיא וולודימיר זלנסקי דיווח כי התינוק שנהרג היה בן שלושה חודשים.

תושבי הבירה קייב נותרו המומים מההתקפות. הם יצאו מבתיהם אל הרחובות בשעות הבוקר כדי לצפות בכבאים נלחמים בשריפות ומחפשים קורבנות בין ההריסות באמצעות מצלמות תרמיות. הם סיפרו לגופי התקשורת המקומיים על כמות גדולה של פסולת הנופלת ממבנים שניזוקו, החל מזכוכית וכלה בתריסים. ברובע המערבי של קייב, כמה בנייני מגורים רבי-קומות נהרסו חלקית ועלו באש, כך לפי ראש העיר קליצ'קו וגורמי חירום. עוד עדכן קליצ'קו כי כטב"מים פגעו בבניין דירות בן 16 קומות ובשני בניינים נוספים.

האוקראינים מנסים לשבש את אספקת הגז הרוסי

אוקראינה הודיע הבוקר כי תקפה את צינור הנפט דרוז'בה במחוז בריאנסק שברוסיה, ולדבריה היא גרמה לו נזק משמעותי. מדובר בצינור המספק נפט להונגריה ולסלובקיה – שתי המדינות הידידותיות ביותר לפוטין באיחוד האירופי, ושתיים שגם ממשיכות לקנות אנרגיה מרוסיה על אף החרם שהטיל עליה האיחוד האירופי עקב הפלישה לאוקראינה. אספקת הנפט מרוסיה להונגריה ולסלובקיה שובשה בשבועות האחרונים כמה פעמים על-ידי ההתקפות האוקראיניות.

המתקפה הרוסית הבוקר נערכה לאחר שבחודש שעבר אירח נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה, בניסיון להביא לסיום המלחמה. אלא שמזה שבועיים נראה כי המגעים להפסקת אש אינם מתקדמים כלל, וטראמפ נקט בכמה צעדים נגד רוסיה, בהם הטלת מכסים כבדים על מי שיקנה ממנה גז ונפט. הנשיא האמריקני שב ואיים בשבוע האחרון שאם לא תירשם התקדמות, יהיו לכך "השלכות קשות", וביום חמישי הצהיר כי ידבר בקרוב עם פוטין.