כדורסל: ישראל הפסידה ליוון בשמינית גמר היורובאסקט והודחה מהטורניר

נבחרת ישראל הודחה אתמול (ראשון) מיורובאסקט 2025 בשלב שמינית הגמר, לאחר שהפסידה 84:79 ליוון בריגה, לטביה. ישראל, שהעפילה לשמינית הגמר אחרי עשר שנים של הפסקה, תזכור את הטורניר הזה בעיקר בזכות הניצחון על נבחרת צרפת בשלב הבתים.

השחקנים של ואסיליס ספאנוליס פתחו חדים יותר את המשחק ואילצו את הנבחרת של אריאל בית הלחמי לרדוף אחריהם לכל אורך המשחק, כשהיא אומנם נשארת בעניינים לכל אורך 40 הדקות עם הרבה לב ונשמה, אך שוב נכנעת לתצוגת שיא של אחד השחקנים הטובים העולם, הפעם יאניס אנטטוקומפו, שדרס את כל מי שעמד בדרכו בדרך ל-37 נקודות ועשרה ריבאונדים ב-18/21 לשתי נקודות.

בנבחרת ישראל דני אבדיה רשם משחק שישי ברציפות עם 20 נקודות או יותר (23), תומר גינת (15) ורומן סורקין (14) הציגו הרבה לחימה מתחת לסלים, וים מדר וקאדין קרינגיטון הוסיפו עשר ותשע נקודות בהתאמה, מה שלא הספיק מול היוונים, שניצחו למרות ערב של 4/25 (16%) בלבד מחוץ לקשת.

קלעו לישראל: אבדיה 23, גינת 15, סורקין 14, מדר 10, קרינגטון 9, זוסמן 4, טימור ולוי 2 כל אחד. כן שותפו: שגב, פלטין.