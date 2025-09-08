פיגוע ירי בצומת רמות בירושלים: שישה נרצחים, שני המחבלים חוסלו

בפיגוע ירי קשה שאירע הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים נקבע מותם של שישה בני אדם. אחד הנרצחים הוא לוי יצחק פש, שעבד כאיש תחזוקה בישיבת "קול תורה". בנוסף, הוענק טיפול רפואי לחמישה פצועים קשה מירי, וכן למספר נפגעים במצב קל מרסיסי זכוכיות. מאיחוד הצלה נמסר כי 26 נפגעי חרדה טופלו עד כה בזירה.

האירוע התרחש מעט אחרי השעה 10:00 ברחוב יגאל ידין. לפי עדכון המשטרה, בסביבות השעה 10:15 הגיעו שני מחבלים חמושים ברכב לכיוון צומת רמות, עלו לאוטובוס בקו 62 הנוסע מרמות לקריית הממשלה ופתחו באש מתוך האוטובוס ולעבר אנשים שהמתינו בתחנת האוטובוס וכלי רכב בצומת.

בתגובה, חייל ושני אזרחים שעמדו בתחנה חתרו למגע, ירו לעבר המחבלים ונטרלו אותם. מותם נקבע במקום. בזירה נתפסו כלי נשק, תחמושת וסכין ששימשו את המחבלים. על פי המידע הראשוני, שני המחבלים הם שוהים בלתי חוקיים מהכפרים שבאזור בנימין.

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות הוקפצו למרחב ומבצעים סריקות אחר חשודים בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל. "במקביל, כוחות צה"ל מכתרים כעת מספר כפרים בפאתי רמאללה לסיכול טרור, מבצעים תחקורים וסריקות בשטח וחיזוק מאמץ ההגנה בקו התפר". עוד נמסר כי הלוחם שחיסל את המחבלים בפיגוע הבוקר בצומת רמות הוא מפקד כיתה בחטיבת החשמונאים. לזירת הפיגוע ולמרחב בנימין הוקפצו גם פלגה מיחידת דובדבן, פלוגת הכשרות מיחידת מגלן ושתי פלוגות מגדוד 532.

כוחות גדולים של מד"א, איחוד הצלה והמשטרה הוזעקו למקום. צירי הגישה לזירה נחסמו, וכביש 1 במנהרת הארזים נחסם לתנועה לכיוון מזרח. במשטרה עדכנו כי החסימה צפויה להימשך זמן רב, והמליצו לנהגים לבחור בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור. בנוסף, נסגרו כל המעברים בעוטף ירושלים לתנועה – אין כניסה ואין יציאה מהעיר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע. נתניהו נתניהו הגיע לזירת הפיגוע, ואמר: "אנחנו במלחמה עצימה נגד הטרור בכמה חזיתות. תנחומים למשפחות הנרצחים. החלמה לפצועים. המלחמה נמשכת גם ברצועת עזה, שבה נחריב את החמאס ונשחרר את כל חטופינו. ביו"ש פעלנו בתקיפות רבה מאוד. שב"כ וצה"ל והמשטרה סיכלו מאות פיגועים, אבל לצערנו לא בבוקר הזה. אנחנו במרדף וכיתור של הכפרים"

נתניהו תקף את בית המשפט בזירת הפיגוע, על רקע פסיקת בג"ץ בעניין אספקת מזון בסיסי לאסירים ביטחוניים. הוא אמר: "בית המשפט – גם אתם במלחמה. גם אתם חלק מהמלחמה הזו. אנחנו לא מקלים על אויבינו, אנחנו נכה אותם שוק על ירך וכך אתם גם צריכים לנהוג".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, סמפכ"ל המשטרה ניצב אבשלום פלד ומפקד מחוז ירושלים הגיעו לזירה וקיימו הערכת מצב. במשטרה הוסיפו כי חבלני המשטרה מזכים את הזירה והזיהוי הפלילי אוסף ממצאים וראיות. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ישוב לארץ מגרמניה בעקבות הפיגוע.

זירת הפיגוע בצומת רמות בירושלים (צילום: דוברות איחוד הצלה)

פראמדיק מד"א נדב טייב סיפר: "‏כשהגענו ראינו אנשים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה. התחלנו להעניק טיפול רפואי לפצועים ואנחנו ממשיכים בשעה זו לפנות אותם לבתי החולים".

אבי סוויסה, חובש באיחוד הצלה, הוסיף: "‏הייתי תוך כדי נסיעה בצומת ושמעתי את קולות הירי. מדובר בזירה קשה מאוד. חלק מהנפגעים ללא הכרה. כוחות גדולים של איחוד הצלה פועלים בזירה לתת סיוע רפואי ראשוני לפצועים".

הפרמדיק שימי גרוסמן, מתנדב זק"א מחוז ירושלים, תיאר: "‏כשהגעתי למקום ראיתי שדה קרב – עשרות אזרחים רצים בבהלה ומצביעים על נפגעים סמוך לאוטובוס שעמד בצומת. על האוטובוס ראיתי סימני ירי, ובסמוך שכבו מספר אנשים עם פציעות קשות מאוד".

מהמרכז הרפואי שערי צדק נמסר כי ליחידת הטראומה בבית החולים הובאו שבעה פצועים – אחד במצב אנוש, ארבעה במצב קשה ושניים במצב בינוני. במרכז הרפואי הדסה עדכנו כי אל יחידות הטראומה בעין כרם ובהר הצופים פונו עד כה שלושה פצועים: בהדסה עין כרם מטופלת פצועה כבת 30 במצב בינוני ובהכרה; בהדסה הר הצופים מטופל צעיר בשנות ה־20 לחייו במצב בינוני, וכן גבר בשנות ה־40 לחייו שנפגע באורח קשה מאוד, אינו יציב ומטופל ביחידת הטראומה. הרב יעקב שרבאני, מראשי ישיבת "מאור התורה", נפצע באורח קל בפיגוע.

מארגון נהגי האוטובוסים בישראל נמסר: "מדובר באירוע קשה מאוד שבזכות תושיית הנהג יכול היה להיות קשה הרבה יותר. מבחינת המחבלים, אוטובוסים הם סמל שלטון. ארגון הנהגים קורא לממשלה להחזיר לאלתר את האבטחה לאוטובוסים בכל הארץ. הכתובת כבר מזמן על הקיר. אסור שגם הנוסעים והנהגים יהיו הפקר".

שר החוץ של גרמניה יוהאן וודפול התייחס לפיגוע, וכתב בחשבונו ברשת X: "אני מזועזע ממתקפת הטרור הפחדנית בירושלים. מחשבותיי עם משפחות הקורבנות, ואני מאחל החלמה לפצועים".

בעקבות הפיגוע הודיעה עמותת נט"ל, המעניקה סיוע נפשי לנפגעי טראומה מטרור ומלחמה, כי קו הסיוע שלה תוגבר ופועל במתכונת חירום בטלפון *3362. בעקבות הפיגוע נפתחה נקודת טיפול ראשוני נפשי (חוס"ן) לנפגעים מהפיגוע ובני משפחה, בבית המתנדב של איחוד הצלה בשכונת רמות פולין, בסמוך לוולנשטיין 62 (ליד הבית הכנסת הספרדי).