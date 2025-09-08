לוי יצחק פש, ישראל מצנר, יעקב פינטו, יוסף דוד, מרדכי שטיינצג ושרה מנדלסון נרצחו בירושלים

בפיגוע הקטלני שאירע בשעות הבוקר (שני) בצומת רמות ירושלים נרצחו שישה בני אדם: לוי יצחק פש, איש תחזוקה בישיבת "קול תורה" בירושלים, תושב תל ציון; ישראל מצנר, בן 31 מירושלים; יעקב פינטו, בן 25 מירושלים, עולה חדש מספרד שהתחתן לאחרונה והרב יוסף דוד, בן 43 מירושלים שהיה בדרכו ללימוד בכולל והרב מרדכי שטיינצג, בעל מאפייה, בן 79 מירושלים ושרה (שריתה) מנדלסון, בת 60 מירושלים.

שטיינצג, המוכר בכינויו "ד"ר מרק" היה הבעלים והמייסד של רשת המאפיות "המאפה של דוקטור מרק" בבית שמש. שטיינצג, קרדיולוג בהכשרתו שעלה מארה"ב לפני עשרות שנים, הקים מאפייה ביתית שהפכה לרשת עם כמה סניפים. מנדלסון, תושבת רמת שלמה בירושלים, עבדה כמנהלת בגזברות תנועת בני עקיבא.

על פי המשטרה, שני המחבלים – פלסטינים משכונת קובייבה וקטנה, צפונית-מערבית לירושלים – הגיעו ברכב אל הצומת, פתחו באש לעבר תחנת האוטובוס ופגעו בשני אוטובוסים שעמדו בפקק, קווים 62 ו-320. המחבלים חוסלו בירי של חייל מחטיבת החשמונאים החרדית ואזרח חרדי שתועד מסתער לעברם.

בזירה נתפסו כלי נשק, תחמושת וסכין ששימשו אותם. בפיגוע נפצעו עוד 21 בני אדם שפונו לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק, חלקם במצב קשה, היתר במצב בינוני וקל, וכן נפגעי חרדה רבים.

בעקבות הפיגוע נסגרו כל המעברים בעוטף ירושלים, וכביש 1 נחסם לתנועה במנהרת הארזים לכיוון מזרח. צה"ל כיתר את הכפרים מהם יצאו המחבלים, ומבצע בהם סריקות ותחקורים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהגיע לזירה, מסר תנחומים למשפחות הנרצחים ואמר: "אנחנו במלחמה עצימה נגד הטרור בכמה חזיתות. תנחומים למשפחות הנרצחים, החלמה לפצועים. יש הצלחות רבות, אבל לצערנו לא בבוקר הזה. אנחנו במרדף וכיתור של הכפרים, ונמשיך להכות בטרור בכל מקום".

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "בוקר כואב וקשה. אזרחים תמימים, ילדים ומבוגרים, נרצחו ונפצעו בדם קר באוטובוס ברחובה של עיר בידי מחבלים בני עוולה. תיאורי גבורה והצלה יוצאי דופן, לצד מחיר נורא בחיי אזרחים תמימים. ליבי עם המשפחות השכולות בתנחומים וחיבוקים דומעים. אני מתפלל לרפואת הפצועים בגוף ובנפש".