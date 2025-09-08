דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני ט"ו באלול תשפ"ה 08.09.25
עבודה

עובדי נמל אילת שהוצאו לחל"ת ישובו לעבודה בשבוע הבא

המהלך הושג לאחר הסכמות בין ההסתדרות להנהלת הנמל ונועד לסייע לעובדים שתמו זכאותם לדמי אבטלה | יו"ר ההסתדרות ארנון בר־דוד הוביל את ההבנות: "זהו צעד ראשון מתוך סדרה של צעדים לשיקום הנמל"

נמל אילת (צילום: יהודה בן איטח/פלאש90)
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
עדכון אחרון: 08.09.2025 | 15:15
החל מהשבוע הבא ישובו לעבודה העובדים שהוצאו לחל"ת מנמל אילת בעקבות הפסקת הפעילות במקום לאור האיום החות'י, כך הודיעה הבוקר (שני) ההסתדרות. ההחלטה התקבלה לאחר הסכמות בין ההסתדרות להנהלת הנמל ומהווה צעד ראשון בתהליך הקליטה מחדש של העובדים.

החזרת העובדים מחל"ת הוסדרה כחלק מההסכם בין ההסתדרות להנהלת הנמל, מהלך שהוביל יו"ר ההסתדרות, ארנון בר־דוד, על רקע העובדה שעובדים רבים שיצאו לחל"ת צפויים לסיים בקרוב את תקופת הזכאות לדמי אבטלה.

לאחר שבועות של דיונים קדחתניים ומאמצים אינטנסיביים מצד ההסתדרות, איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים, מרחב אילת וועדי העובדים, הוחלט גם על שורת צעדים נוספים במטרה לגבש פתרונות אפקטיביים לשמירה על פעילות הנמל ועל ביטחונם התעסוקתי של העובדים.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים, עו"ד אייל ידין: "מדובר בצעד ראשון מבין סדרה של צעדים שנועדו לסייע לעובדי הנמל שנפגעו מהמלחמה. ההסתדרות, יחד עם הנהלת הנמל והדירקטוריון ימשיכו לפעול על מנת לייצר פתרונות עבור עובדי הנמל, וכן, על מנת לשמור על נמל אילת כנכס אסטרטגי למדינה, בתקווה שיחזור לעבודה סדירה בהקדם".

סגן יו"ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים, עו"ד ניר אייזנברג: "הצעד הזה הוא צעד בכיוון הנכון ותוצאה של עבודה קשה שנעשתה בשיתוף פעולה. אנו נמשיך לפעול יחד לטובת העובדים והצלחת הנמל".

יו"ר מרחב אילת בהסתדרות, משה אזולאי: "זה צעד ראשון ותוצאה של עבודה קשה במסגרת מציאת הפתרונות שנועדו לסייע לעובדי הנמל שנפגע מהמלחמה ולהחזירם לעבודה. נמל אילת הוא מקור גאווה ובית חם לעובדיו. ההסכמות שהגענו אליהן מוכיחות שכאשר יש רצון משותף אפשר לשמור על מקום העבודה ולבנות עתיד בטוח יותר לכולם".

