ארגוני להט"ב, ערבים וניצולי שואה נגד השרה מאי גולן: "פוגעת בחלשים ביותר"

המשרד לשוויון חברתי אמור במסגרת תחומי אחריותו לתמוך בציבורים שונים, בהם אזרחים ותיקים, ובפרט ניצולי שואה; צרכנים עם סיכון ליפול להונאות; הקהילה הלהטב"ית; והחברה הערבית. ארגוני הגג של כל אחת מהקבוצות שצוינו מדווחים כי מאז כניסתה של מאי גולן לתפקיד השרה לשוויון חברתי, הם לא מקבלים את התקציבים שהובטחו להם, ומתקשים לשרוד.

ארגונים אזרחיים רבים תיארו את הקושי בהתנהלות היומיומית מול המשרד לשוויון חברתי ומול השרה, בדיון מיוחד שהתקיים היום (שני) בוועדה לביקורת המדינה בכנסת. בפרט, ארגוני הלהט"ב דיווחו על פגיעה אנושה בפעילותם, במיוחד בקרב אוכלוסיות להט"ב מוחלשות. יעל סיני ביבלש, מנכ"לית האגודה למען הלהט"ב בישראל, אומרת ל'דבר' שמדובר בעיניה ב"ניסיון של מאי גולן לחסל אותנו. היא עומדת מאחורי כל זה, עושה יד אחת עם ארגוני אנטי להט"ב, ומי שנפגע אלה החוליות החלשות ביותר". במהלך הדיון אמרה סיני ביבלש כי "זה לא עניין של שמאל וימין. השר הקודם שיקלי, שגם הוא מהליכוד, ידע לשים את הפוליטיקה בצד ודאג שהתקציבים הנחוצים יגיעו".

גם הארגונים שפועלים לצמצום הפערים בין ערבים ליהודים סיפרו על פגיעה של השרה לשוויון חברתי במטרה זו, כפי שיפורט בהמשך הכתבה. לצד זאת, נציג 'מרכז הארגונים של ניצולי השואה', ארגון-גג המאגד יותר מ-50 ארגונים, קבל על כך שהארגונים לא זוכים לשקיפות לגבי התקציבים שיעברו אליהם. לדבריו, הדבר לא מאפשר לארגונים לתפקד. נציגי ארגוני צרכנים שנכחו בדיון אמרו שהופסקה פעילותו של מאגר 'אל תתקשר אלי', שנועד להגן על צרכנים מהונאות ומהטרדות שיווקיות.

ממלאת מקום יו"ר הועדה, ח"כ מטי הרכבי צרפתי (יש עתיד), העלתה הצעה שהוועדה תקרא למבקר המדינה לחקור שורה של כשלים בהתנהלות השרה ומשרדה. לאחר כשעתיים וחצי של דיון, שברובן רק ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) נכחה מהקואליציה, שני חברי קואליציה נוספים הגיעו במיוחד להצבעה, והובילו לנפילת ההצעה.

"השרה מאי גולן לא פועלת לשוויון חברתי, ולא לקידום מעמד האישה", אומרת ל'דבר' ח"כ הרכבי צרפתי, "אני שומעת את זה מכל הכיוונים, כך שזה לא מתוך יריבות פוליטית, יש פה חוסר תפקוד משווע. העובדה שהיא לא מצליחה למצוא מנכ"לית אישה למשרד שאחראי על קידום מעמד האישה אומרת דרשני. עצוב לי שכך דברים מתנהלים. עצוב לי גם שהאוכלוסייה הערבית שהם 20% מאזרחי המדינה, אזרחים שווים, נפגעים מהמהלכים שלה".

להט"ב: תוכניות רבות מקוצצות, הארוס השכול זעק

מהדיון עלתה פגיעה עמוקה ורב תחומית בקהילה הגאה ובתמיכה בה, חרף הצורך הגדול: לפי האגודה למען הלהט"ב, 88% מהאוכלוסיה הלהט"בית חוותה להט"בופוביה בשנה האחרונה, ו-36% בצורה מועצמת. האגודה נאלצה לפטר חמישה עובדים, "כי התקציב הפסיק", ומספר הרשויות שבהן יש רכזי להט"ב צנח מכ-70 לכ-30. המצב הזה פוגע במיוחד בלהט"בים ברשויות חלשות כלכלית, שלא יכולות לתקצב רכזי להט"ב מכספן במקום מהתקציב שהמדינה אמורה להעביר.

"זו רדיפה פוליטית, גם אם כל פעם מורחים אותנו בתירוצים אחרים", אומרת ל'דבר' מנכ"לית האגודה סיני ביבלש. "נסגרה תוכנית של 4 מיליון שקלים בשנה לקידום אוכלוסיות להט"ביות מוחלשות: להט"ב בגיל השלישי, צעירים לפני גיוס, בעלי מוגבלויות, להט"ב בחברה הערבית. תוכנית שעשרות אלפים לקחו חלק בפעילויות שבה, ונתנה מענה לבדידות. האוצר אומר שוב ושוב שיש לדברים האלו תקציב".

ביקורת כואבת במיוחד על יחסה של גולן לקהילת הלהט"ב נשמעה מעומר אוחנה, ארוסו של רס"ן שגיא גולן ז"ל שנפל בקרב בבארי ב-7 באוקטובר. אוחנה העיד בדיון שפנה לשרה גולן וישב איתה לתכנן תוכנית הנצחה – ולאחר מכן גילה שהיא שיקרה לו. "אני ומאי ישבנו שעות, והיא אמרה שהפעילויות שהצעתי לא מספיק ערכיות, שהן 'פעילויות לשמאלנים'. ישבתי איתה ובנינו תוכנית שתואמת ערכים שהיא הסכימה להם. אחר כך היא מרחה אותי חודשים, והיא מסננת אותי עד היום.

"שגיא לא היה 'שמאלן' כשהוא חילץ ילדים בבארי והציל משפחות. הוא יכול היה להיות אבא מדהים", זעק אוחנה, וטען: "מאי גולן מוכרת את הקהילה בשביל הבטחה לבן גביר".

החברה הערבית: תת ביצוע קיצוני, מוקד החירום נסגר

המשרד לשוויון חברתי אמון על מימוש החלטה 550 של הממשלה: התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית. הרכבי צרפתי הציגה נתונים המראים שהמשרד עצר במכוון את מימוש ההחלטה בתקופת כהונתה של גולן. בין היתר, היה 0% ביצוע בתקציבי רווחה וביטחון חברתי, ו-7% מימוש בלבד בתחום התעסוקה. לא מדובר על משרד שיש בו קושי מיוחד לנצל תקציבים: בממשלת בנט-לפיד, תחת השרה מירב כהן, המשרד הגיע ל-87% מימוש תקציבי. נוסף לתת הביצוע, בדיון נטען שהשרה גולן נמנעה במשך כמעט שנתיים מכינוס הוועדה האמונה על מימוש התוכנית לצמצום פערים.

ינאל ג'בארין, מנהל מחלקה ציבורית ביוזמת אברהם, אמר שכשגולן נכנסה לתפקיד, היא קודם כל סגרה את המוקד שהוקם במלחמה להנגשת מידע לשעת חירום בשפה הערבית. "היא נמנעת מלהיפגש עם ועד ראשי הרשויות, וגם עם ראש העיר של אום אל פאחם, שבה אני חי", הוסיף, "עיכובים במינוי מנכ"ל למשרד יוצרים מצב שהשרה מנהלת בפועל את כל ענייני היומיום. ראינו בעבר שינויים לטובה בגלל צעדים שהמשרד עשה, למשל בתחבורה הציבורית, אסור לקצץ ולשלוח אותנו אחורה".

את המשרד לשוויון חברתי ייצגה בדיון סופי כהן, סמנכ"לית האסטרטגיה שלו. היא טענה כי תת המימוש לא היה מצד המשרד, אלא מצד הרשויות המקומיות. עוד אמרה שהמשרד לא העביר תקציבים במקרים שבהם משרדים אחרים לא העבירו את התקציב שהתחייבו להעביר גם הם בשיטת 'מימון תואם' (מצ'ינג). לגבי כינוס הוועדה האמונה על מימוש החלטה 550, כהן השיבה שהמשרד לא קיבל מידע מסודר על התקצוב במערכת התשלומים הממשלתית החדשה, מערכת 'המרכבה', ולכן "לא היה על מה לקיים דיון".

נציג אגף התקציבים באוצר, אוהד מרדכי, הסביר כי רוב התוכניות שעליהן דובר תוקצבו בבסיס התקציב. "הכסף מתעכב כי אנחנו רואים ביצוע מאוד מאוד נמוך של המשרד", אמר מרדכי, "המשרד לא יקצה כסף נוסף עד שלא נראה מימוש של התקציבים הקיימים".