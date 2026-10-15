"ביבי איפה היימנוט?": הפעילה שהחליטה לא לשתוק מול הפוליטיקאים

"שמעתי שביבי עובר בין קניונים בארץ, והקניון בבאר שבע מרוחק חמש דקות מהבית שלי, אז החלטתי ללכת עם החולצה של היימנוט", אומרת ירוס אסרס (18) ל'דבר'. לדבריה, כשהמאבטחים ראו אותה עם חולצה של היימנוט בכניסה למתחם המאובטח בקניון, הם שאלו אותה אם הגיעה לבד והכניסו אותה. "חיכיתי חצי שעה". היא מספרת. "כשהוא (נתניהו) הגיע צעקתי, 'איפה היימנוט? איפה היימנוט?'. כשהוא היה קצת יותר קרוב לקהל, הוא הסתכל עלי".

סרטון של אסרס מהביקור של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקניון בבאר שבע עלה לרשתות אתמול (רביעי) אך לא בגלל הדאגה להיימנוט, שנעלמה ב-25 בפברואר 2024 כשהייתה בת 9, אלא בשל העובדה שחבר הכנסת אלמוג כהן (הליכוד) נשמע צועק לכיוונה – "את חולת נפש". כהן טען כי אמר את הדברים לאישה אחרת בשל תנועה מגונה שהופנתה לעברו. כהן נפגש בעבר עם המשפחה והביע אמפתיה עם מאבקם.

ח"כ כהן אמר בסרטון כי, "אם הייתי רוצה להגיד למי שצעקה על היימנוט 'את חולת נפש', הייתי מישיר מבט אליה ואומר לה את זה. זה לא מה שקרה". לדברי אסרס, היא ראתה את תגובתו של כהן רק כשהגיעה לביתה והסתכלה על הסרטונים שצילמה. "אני רוצה להאמין שזה נכון, שהוא לא התכוון אלי, אבל שר בממשלה לא צריך לצעוק לאף אחת 'חולת נפש', זה לא במקום בכלל".

"זו ילדה שנעלמה, ולא מדברים על זה כל-כך"

זו לא הפעם הראשונה שאסרס לוקחת חלק פעיל במאבק להשבתה של היימנוט לחיק משפחתה. לפני שבועיים הגיעה למאהל המשפחה בירושלים עם אמה. "הכנו בבית דאבו, לחם אתיופי, ובאנו במיוחד", היא מספרת. "הגענו בעשר בלילה, והיו במאהל כמה אנשים ששרו. האמא באנצ'י רצתה לדבר, אבל אין לה שפה. חיפשו מישהו שיתרגם, פנו אלי ותרגמתי אותה לכולם. היא התרגשה ממני, אמרה לי תודה, חיבקה אותי, והיא זוכרת אותי מאז".

אסרס, שעומדת בקרוב להתגייס, מבטיחה שתמשיך להיאבק לצד המשפחה עד שייוודע מה עלה בגורלה של היימנוט. "אני רואה בהיימנוט אחות קטנה ואני רוצה שהיא תחגוג בת מצווה עם כל עם ישראל ושכולם יצטרפו", היא אומרת בהתרגשות. "התאכזבתי מאוד מהתגובה של האמהות עם הילדים בקניון בבאר שבע, אמרו לי לסתום את הפה ולהיות בשקט. אבל בסוף זו ילדה שנעלמה, ולא מדברים על זה כל-כך. אין רעש. זה כואב לי".

לאחר תקופה ארוכה של בקשות, נפגש אמש ראש השב"כ דוד זיני עם משפחת קסאו. מאהל שביקשה משפחת קסאו להציב מול מעון ראש הממשלה בירושלים לא קיבל את האישורים הנדרשים, וראש הממשלה עצמו לא נפגש עם המשפחה במשך יותר מתשעה חודשים.