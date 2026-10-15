הממשלה החליטה: כמיליארד שקלים יקוצצו מתכנית החומש לחברה הערבית לטובת רכש ביטחוני

הממשלה החליטה אתמול (רביעי) להעביר 1.03 מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור רכש ביטחוני. על פי דיווחים, הכסף מיועד לרכישת מסוקי אפאצ'י.

964 מיליון שקלים יועברו בין 2027 ל-2029 ויילקחו מתקציב תוכנית החומש לחברה הערבית בשנים 2026-2022 שלא נוצלו. סכום נוסף של 68 מיליון שקלים, שהיה מיועד לתשלומי ריבית ועמלות של הממשלה ב-2026 ולא נוצל – יועבר גם כן למשרד הביטחון.

'תקאדום' (הידועה גם כהחלטת ממשלה 550) היא תוכנית חומש ממשלתית רב-שנתית שיועדה לפיתוח כלכלי-חברתי ולצמצום פערים בחברה הערבית בישראל. התוכנית כוללת תקציב כולל בסך 30 מיליארד שקלים לצמצום פערים בחברה הערבית, דרך השקעה בין היתר בתשתיות, חינוך, רווחה, והכשרה מקצועית ואקדמית.

הסיבה שנותרו תקציבים לא מנוצלים של תוכנית החומש (שעברה בממשלת השינוי) נובעת ממדיניות של הממשלה הנוכחית לרוקן אותה מתוכן – אף שהעבודה הממשלתית על התוכנית החלה עוד בכהונתו הקודמת של בנימין נתניהו כראש הממשלה.

השרה לשוויון חברתי מאי גולן החליטה להקפיא תקציבים מהתוכנית בטענה שהם מגיעים לגורמים עברייניים בחברה הערבית, ולא כינסה את הוועדה שעוקבת אחר ביצוע התוכנית והתקציב. ובזמן שממשלת השינוי ב-2022 ניצלה92% מהתקציב, ב-2023 נוצלו 70.6%; ב-2024 67.2%; וב-2025 נוצלו 26.1% מהתקציב של תוכנית החומש.

בממשלה גם התייחסו לתקציב התוכנית ככסף שמיועד לתנועת האחים המוסלמים, משום שהועבר בתקופה שבה מפלגת רע"מ הייתה בממשלה. אולם גורמים מקצועיים הדגישו את חשיבותה ואת יכולתה לצמצם פערים ולהביא לעלייה בפריון בחברה הערבית – שבתורה תתמוך בצמיחה הכוללת של ישראל.

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, התייחס לפני שנה בראיון ל'דבר' לקיצוץ קודם שבוצע בתוכנית החומש לצורך מאבק בפשיעה בחברה הערבית: "לתקציבים שהוקצו בתוכניות לקידום החברה הערבית יש תוצאה מוכחת של תשואה גבוהה, ראינו את זה בקידום מערכת החינוך ובהכשרות. אלה דברים שמביאים לצמיחה במשק הישראלי כולו. התוכניות מביאות את התשואות מהגבוהות ביותר וצריך לשמר אותן ולתעדף אותן על תוכניות עם תשואה נמוכה יותר".