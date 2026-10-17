פורעים יהודים תקפו דיפלומטים זרים סמוך לרמאללה

פורעים יהודים תקפו היום (שבת) קבוצת דיפלומטים אירופים בכפר הפלסטיני טייבה, הסמוך לרמאללה.. לפי דיווח בסוכנות הידיעות הפלסטינית וואפא, התוקפים שפניהם כוסו במסכות ניפצו חלון של רכב ששייך לקונסוליה הבלגית, ודרשו שהנוסעים והדיפלומטים שבו יציגו תעודות זהות. מתיעוד שהופץ מהאירוע עולה שחלק מהדיפלומטים הוטחו לארץ בכוח. צה"ל והמשטרה כלל לא הגיעו למקום, והמשטרה הודיעה שנפתחה חקירה.

מדיווח בגלי צה"ל עולה שהמשלחת הגיעה לבקר במסיק הזיתים בכפר, וכללה דיפלומטים ונבחרי ציבור מצרפת, בלגיה ופולין.

@Ron198413, אני ודיפלומטים זרים הותקפנו ע״י מתנחלים רעולי פנים בזמן מסיק זיתים בטייבה היום pic.twitter.com/trP5sV0Emv — עמית אורפלי Amit Orfali ???? (@AmitOrfali) October 17, 2026

בהודעת המשטרה נאמר כי "תחנת בנימין במחוז ש"י פתחה בחקירת מקרה תקיפה בעקבות תיעוד שהופץ ברשת, בו נראית תקיפה של מספר דיפלומטים ששהו באיזור הכפר טייבה. עם קבלת התיעוד לידי המשטרה, זו פתחה בחקירה וכן הועבר דיווח למשרד החוץ במטרה לאתר את הקורבנות, לגבות עדויות ולחשוף את זהות החשודים על מנת למצות עמם את הדין. משטרת ישראל מגנה אלימות מכל סוג שהיא ותפעל למיצוי חקירות אלו עד הבאתם לדין של כל מי שייטול חלק במקרים אלו".

צה"ל גינה את האירוע וציין כי הביקור לא תואם עם איתו, וגם הדיווח על התקיפה לא נעשה באופן המקובל, מה שהקשה על הסיוע למשלחת. בהודעת צה"ל נאמר כי "צה"ל מגנה בתוקף את אירוע האלימות החמור שהתרחש במרחב הכפר טייבה שבחטיבת בנימין, במהלכו הותקפו נציגים דיפלומטיים על ידי פורעים ישראלים. משטרה וחוקרי הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י נכנסים למרחב באבטחת כוחות צה"ל ויחלו באיסוף ממצאים, ראיות וכן גביית עדויות לטובת חקירה שנפתחה.

"הסיור של הקונסוליה לא תואם עם צה"ל, תיאומים אלו חשובים למניעת מקרים מסוג זה. מתחקיר ראשוני, לא היו כוחות בנקודה בעת התקיפה. הדיווח אודותיה נשלח לחשבון החמ"ל החטיבתי, שמיועד לקבלת דיווחים מאנשי ביטחון בלבד, ולא מאזרחים. למוקד מתקבלים עשרות רבות של דיווחים מבצעיים ביום, וניתן בו מענה רק לגורמים המוסמכים, שאינם אזרחים. נדגיש כי ישנם מוקדים אחרים שיעודם לקלוט תלונות מאזרחים. כלל האירוע ייבדק".

שר החוץ גדעון סער גינה את האירוע ואמר כי משרד החוץ נמצא בקשר עם שגרירי המדינות שנציגיהן הותקפו כדי לסייע בחקירה. "אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות החמורים שביצעו מתפרעים ישראלים באזור טייבה. נפתחה חקירה משטרתית, וחוקרי זיהוי פלילי ממחוז יהודה ושומרון כבר נמצאים במקום לאיסוף ראיות. משרד החוץ בקשר עם שגרירי המדינות הנוגעות בדבר על מנת לסייע לרשויות אכיפת החוק, העוסקות בזיהוי התוקפים והבאתם לדין.

גם סער התייחס לאי-תיאום הביקור עם צה"ל: "בלי לגרוע מחומרת המקרה, חבל שהביקור לא תואם מראש עם צה"ל. תיאום כזה היה יכול לסייע בשמירה על ביטחון המבקרים".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר בעקבות האירוע כי "הדיווח על תקיפת דיפלומטים זרים בידי פורעים יהודים ביהודה ושומרון הוא אירוע חמור ומסוכן המחייב תגובה מיידית ונחרצת. קואליציית נתניהו-סמוטריץ׳ מטביעה את כולנו בים של טרור. אני מתריע כבר זמן רב מפני התגברות הטרור היהודי ביהודה ושומרון, הפגיעה בשלטון החוק והסכנה לביטחון ישראל, לחיילי צה״ל ולמעמדנו הבינלאומי.

לדברי גולן, "יש להילחם בטרור היהודי ביד ברזל, בדיוק כפי שנלחמים בטרור הפלסטיני. להחזיר את השימוש במעצרים מנהליים נגד פעילי טרור יהודי מסוכנים, בהתאם לחוק, לפרק את מוקדי הטרור, לפנות מאחזים בלתי חוקיים, לעצור את הפורעים ולהעמידם לדין. ברגע שנחזור לשלטון צה״ל, שב"כ ומשטרת ישראל יקבלו גיבוי מלא לאכיפת החוק ולהחזרת הביטחון והסדר ליהודה ושומרון".

מוקדם יותר היום נפצע אזרח ישראלי בעימות בין ישראלים ופלסטינים סמוך לכפר בית ליד בשומרון. לפי צה"ל, נבדק הדיווח על פצועים נוספים באירוע, והכוחות מבצעים סריקות במרחב. הפצוע הישראלי פונה לקבלת טיפול רפואי.

באירוע נוסף, פורעים יהודים פשטו הבוקר על הכפרים הפלסטינים מועין ואל-כרמל שבדרום הר חברון, תקפו אזרחים וגרמו נזק לבתים, וגנבו כ-100 כבשים – כך לפי סוכנות הידיעות הפלסטינית מען.

אתמול הותקפה צלמת 'וושינגטון פוסט' היידי לוין על ידי עשרות פורעים יהודים באזור בנימין ונפגעה בידה. היום (שבת) היא עברה ניתוח, ובני משפחתה אמרו כי ייתכן שלא תוכל להמשיך בעבודתה כצלמת.