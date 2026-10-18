הממשלה אישרה קיצוץ רוחבי של 4.9% בתקציבי המשרדים לטובת העברת 2.6 מיליארד שקלים לביטחון

הממשלה החליטה היום (ראשון) על קיצוץ רוחבי של 4.9% בתקציבי כלל משרדי הממשלה לשנת 2026, לצורך העברת 2.6 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, שנמצא בחריגה. החלטה זו מגיעה לאחר ההחלטה להקצות כמיליארד שקלים מתוכנית החומש לחברה הערבית, שלא נוצלו, לטובת רכישת מסוקים.

מאות מיליוני שקלים יקוצצו מתקציבי התחבורה, הרווחה, הבריאות והחינוך

תקציב משרד התחבורה יקוצץ משמעותית, בכ-423 מיליון שקלים. תקציב משרד החינוך יקוצץ ב-107 מיליון שקלים, ומשרד השיכון ב-83 מיליון שקלים. תקציב משרד הרווחה יקוצץ בכ-137 מיליון שקלים, ומשרד הבריאות ב-109 מיליון שקלים. בהחלטה נכתב כי אגף התקציבים במשרד האוצר והמשרד הממשלתי שתקציבו מקוצץ רשאים להסכים ביניהם על הפחתות שונות בין סוגי ההוצאות בתוך המשרד.

בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי היא התקבלה כדי לעמוד בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הממשלתית. עוד נכתב כי בתקופת הבחירות מוטלות על הממשלה מגבלות משפטיות בנוגע לקבלת החלטות שאינה מחויבת לקבל, ולכן ההחלטה התקבלה באופן שנועד לצמצם ככל האפשר את השפעתה על יכולת קבלת ההחלטות של הממשלה הבאה. זאת, מכיוון שמדובר ברכש ביטחוני דחוף המיועד לשנת 2026 בלבד, וגם השפעותיו התקציביות יחולו ברובן בשנת 2026.

יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים: "תקצצו בתקציבים הקואליציוניים"

ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, הגיבה לקיצוצים: "ממשלת ישראל ממשיכה במסע ההרס של השירותים החברתיים. ביטחון אינו רק טילים ומיירטים, אלא גם היכולת להעניק לאזרחים שירותי רווחה, בריאות, שיקום וחינוך. אי אפשר לדבר על חוסן לאומי ובמקביל לקצץ מאות מיליוני שקלים בתקציבים החיוניים האלה. הקיצוצים פוגעים ישירות בילדים בסיכון, בנשים נפגעות אלימות, באנשים עם מוגבלות ובמשפחות במצוקה. צריך לקצץ? תקצצו בתקציבים הקואליציוניים".

"תקציב הרווחה כבר ספג קיצוצים של מאות מיליוני שקלים", מתריעה חרמוני, "שהצטברו לכמעט חצי מיליארד שקל בשנה האחרונה, דווקא כשהצרכים החברתיים הולכים ומעמיקים והעו"סים קורסים תחת העומס. במקום להמשיך לקצץ, אנחנו דורשים להגדיל את תקציב הרווחה ב-20%, כדי לאפשר שירותים חברתיים מתפקדים ומענה ראוי לציבור. מדינה לא יכולה להתבסס רק על צבא ומערכות הגנה בזמן שהשירותים האזרחיים קורסים".