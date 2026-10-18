הממשלה אישרה קיצוץ רוחבי של 2.6 מיליארד ש"ח לכיסוי חריגה בתקציב הביטחון

הממשלה החליטה היום (ראשון) על צמצום רוחבי של תקציבי כלל משרדי הממשלה ל-2026 ב-4.9% לצורך העברת 2.6 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, שנמצא בחריגה. החלטה זו מגיעה לאחר החלטה להקצות כמיליארד שקלים מתוכנית החומש לחברה הערבית שלא נוצלה, לטובת רכישת מסוקים.

תקציב משרד התחבורה יקוצץ בכ-423 מיליון שקלים, תקציב משרד הרווחה יקוצץ בכ-137 מיליון שקלים, תקציב משרד הבריאות ב-109 מיליון שקלים תקציב משרד החינוך ב-107 מיליון שקלים ותקציב משרד השיכון בכ-83 מיליון שקלים. בהחלטה נכתב כי אגף התקציבים במשרד האוצר והמשרד הממשלתי המקוצץ רשאים להסכים ביניהם על הפחתות שונות בין סוגי ההוצאות בתוך המשרד.

בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי היא נקבעה על מנת לעמוד בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הממשלתית. עוד נכתב כי בתקופת הבחירות מנועה מהממשלה מלקבל החלטות שאינה חייבת לקבלן, כך שההחלטה התקבלה כדי לא להשפיע יתר על המידה על יכולת קבלת ההחלטות של הממשלה הבאה. מכיוון שמדובר ברכש ביטחוני דחוף שמיועד לשנת 2026 בלבד, גם ההשפעות התקציביות ברובן יחולו על שנת 2026.

ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים הגיבה לקיצוצים: "ממשלת ישראל ממשיכה במסע ההרס של השירותים החברתיים. ביטחון אינו רק טילים ומיירטים, אלא גם היכולת להעניק לאזרחים שירותי רווחה, בריאות, שיקום וחינוך. אי אפשר לדבר על חוסן לאומי ובמקביל לקצץ מאות מיליוני שקלים בתקציבים החיוניים האלה. הקיצוצים פוגעים ישירות בילדים בסיכון, בנשים נפגעות אלימות, באנשים עם מוגבלות ובמשפחות במצוקה. צריך לקצץ? תקצצו בתקציבים הקואליציוניים.

"תקציב הרווחה כבר ספג קיצוצים של מאות מיליוני שקלים" מתריעה חרמוני, "שהצטברו לכמעט חצי מיליארד שקלים בשנה האחרונה, דווקא כשהצרכים החברתיים הולכים ומעמיקים והעו"סים קורסים תחת העומס. במקום להמשיך לקצץ, אנחנו דורשים להגדיל את תקציב הרווחה ב-20%, כדי לאפשר שירותים חברתיים מתפקדים ומענה ראוי לציבור. מדינה לא יכולה להתבסס רק על צבא ומערכות הגנה בזמן שהשירותים האזרחיים קורסים".