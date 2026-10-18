העובדים הסוציאליים מחריפים צעדים: "אי אפשר לקדם רפורמה בלי כוח האדם והמשאבים הנדרשים"

איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים הודיע היום (ראשון) כי יחריף את הצעדים האירגוניים במחאה על כך שהמדינה לא מספקת להם את התנאים ליישם בשטח את חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות.

השלב הנוכחי במאבק של העובדים הסוציאליים קשור למהלך חדש של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שאמור להעביר את ההליך הבירוקרטי להכרה ואבחון של אנשים עם מוגבלות לכלי אינטרנטי חדש. הפיילוט מתוכנן להתחיל בימים אלה – בשלב הראשון בשבע רשויות – ובסופו של דבר ל-43 רשויות. במסגרת העיצומים שעליהם הכריזו, העובדים הסוציאליים לא ישתפו פעולה עם הפיילוט ולא יבצעו פעולות הכנה או הטמעה לקראתו.

העובדים הסוציאליים, שמנהלים את המאבק הנוכחי מסוף חודש יולי, טוענים שלמרות נחיצותו של החוק, אין באפשרות של עובדת סוציאלית עמוסה בתיקים להתמודד בצורה הטובה ביותר עם השלכותיו. "אנחנו תומכים בשיפור השירותים לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם", אמרה יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, ענבל חרמוני, "ובגלל זה מתריעים על כך שאי אפשר לקדם רפורמה משמעותית בלי כוח האדם והמשאבים הנדרשים ליישומה".

יותר כ-208 תיקים לעובד

מנתוני האיגוד עולה כי כיום יש בשירותי הרווחה כ-115 אלף תיקים של אנשים עם מוגבלות, שמטופלים על ידי כ-550 עובדים סוציאליים בתחום המוגבלויות בשלטון המקומי – ממוצע של יותר כ-208 תיקים לעובד. יתרה מכך, מספר התיקים צפוי לגדול ב-10%-12% מדי שנה, כלומר בכעשרת אלפים תיקים חדשים בכל שנה, כלומר העומס צפוי לגדול ללא תוספת מתאימה של כוח אדם ומשאבים.

לדברי האיגוד, הטמעת הפיילוט ללא פתרון לעומסים וללא תוספת כוח האדם הנדרשת תעמיק את המשבר ותיצור מציאות שבה המחלקות לשירותים חברתיים נדרשות לספק שירותים נוספים בלי לקבל את התנאים הנחוצים לכך. "לא ניתן להטיל עוד ועוד משימות על העובדות והעובדים הסוציאליים בלי לספק להם את התקנים והתנאים הדרושים. משרד הרווחה ומרכז השלטון המקומי חייבים להציג פתרון ממשי שיאפשר את יישום החוק באופן ראוי", אמרה חרמוני.

ממשרד הרווחה והביטחון החברתי נמסר: "המשרד נערך מזה זמן רב ליישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות והעמיד לשם כך את המשאבים הדרושים לרבות תקני כוח אדם, ועל כן המניעים לצעד הכוחני של איגוד העו"סים אינו ברור לנו. המשרד לא ייתן את ידו לפגיעה במקבלי השירות ושוקל את צעדיו בהתאם. ללא קשר לפיילוט, המשרד הקצה ממש לאחרונה תקנים נוספים של עו"ס מוגבלויות ותומכי שירות, ונערך להקצאות נוספות. בנוסף לכך, המשרד מפעיל מערך הדרכות עבור תומכי השירותים ופועל לבינוי של מסגרות חדשות עבור שירותים לאנשים עם מוגבלות".

באיגוד קוראים למשרד הרווחה ולמרכז השלטון המקומי לפעול באופן מיידי למציאת פתרון למשבר, ומבהירים כי כל עוד לא יינתן מענה לדרישותיהם, העיצומים יימשכו עד לכדי השבתה מלאה.