תמיכת טראמפ, המלחמה בעזה ואפשרות פרישתו של גנץ: כנס הבחירות באוניברסיטת תל אביב

הלובי של אולם סמולרש באוניברסיטת תל אביב היה עמוס אתמול (ראשון) בדוכני בחירות של המפלגות השונות ושל פעילי שלום, אך נראה שעיקר תשומת הלב של הסטודנטים הופנתה דווקא למתרחש על הבמה. חלקם אף ויתרו על שיעורים כדי להשתתף בכנס הבחירות שארגנה אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה, שבמהלכו התראיינו ראשי המפלגות המתמודדות בבחירות הקרובות.

למרות שיו"ר הליכוד ויו"ר עמך ישראל הודיעו כי לא ישתתפו באירוע, את הליכוד ייצגה בדוכנים יו"ר מטה הצעירים של המפלגה, הדר מוכתר, שחילקה עם פעיליה סטיקרים שעליהם נכתב "ימני בארון", כביקורת על השתקת קולות הימין באקדמיה. השיח היה ער בדוכני כלל המפלגות, אך באופן לא צפוי, הרשימה המשותפת ורע"מ נעדרו כליל מהאירוע, למרות נוכחותם של סטודנטים ערבים.

על הבמה עלו בזה אחר זה נפתלי בנט, משה פייגלין, גדי איזנקוט, יועז הנדל, יאיר גולן, בני גנץ ואיתמר בן גביר, והשיבו לשאלותיו של המראיין עופר חדד, מגיש חדשות 12. למי ששמע ריאיון כלשהו עם אחד מהם בחודשים האחרונים, לא נרשמו חריגות מדפי המסרים הקשיחים.

תמיכת טראמפ בנתניהו והביקורת על ראש הממשלה

זמן קצר לפני תחילת האירוע הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא תומך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, ומטבע הדברים נשאלו על כך מתמודדי גוש השינוי. "כל מי שייבחר, כולל עבדכם הנאמן, יידע לעבוד עם הנשיא טראמפ", אמר בנט. "צמחתי בעולם העסקי האמריקאי, יש לנו הרבה מכנה משותף, גם ארצות הברית, גם ביזנס. בסופו של דבר בפוליטיקה בינלאומית כל מנהיג יודע לעבוד עם המנהיג הנבחר, ואדע לשמור על ביטחון ישראל בצורה הטובה ביותר".

איזנקוט בנט וגולן הביעו הערכה לנשיא טראמפ, הגדירו אותו ידיד גדול של ישראל והודו לו על תרומתו להשבת החטופים. עם זאת, שלושתם הדגישו כי הבחירות מתקיימות בישראל ולא בוושינגטון, וכי ישראל היא מדינה עצמאית. הם הביעו ביטחון בכך שבעוד תשעה ימים תתחלף הממשלה.

יו"ר מפלגת זהות והמקום השני ברשימת הציונות הדתית, משה פייגלין, זכה בעבר לתמיכה רחבה בקרב צעירים. לקראת בחירות 2019 הוא נסקר כמי שעשוי להיות הפתעת הבחירות, לאחר שפנה לצעירים ולתומכים בלגליזציה של קנאביס, אך צנח אל מתחת לאחוז החסימה לאחר ריאיון שנוי במחלוקת בתוכנית לייט נייט. גם בבחירות הנוכחיות הוא נחשב לדמות שנויה במחלוקת, לאחר שאמר ללורד עטיה, צעירה ערבייה-מוסלמית שפועלת בהסברה למען ישראל, כי היא "אורחת" במדינת ישראל וכי ישראל אינה ביתה הלאומי.

פייגלין הפתיע כשאמר: "אני חושב שנתניהו היה צריך להניח את המפתחות בשבעה באוקטובר, וחושב שהרמטכ"ל היה צריך לכלא אחרי שבעה באוקטובר". בהמשך אמר: "אין פתרון לניצחון פרט לכיבוש, גירוש והתיישבות ברצועה", וזכה למחיאות כפיים מעשרות מיושבי האולם.

הנדל מבקש להיות "הש"ס של המשרתים"; גולן מציג חמישה עקרונות ביטחוניים

יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, סיפר שחזר ממפגש עם מכינה נוספת, ואמר בבדיחות: "אם היינו סופרים רק את המכינות היינו עכשיו מפלגת שלטון". הנדל הדגיש כי אינו מחויב לאף גוש וכי אינו מעוניין בממשלה חד-גונית, אלא בממשלה ציונית רחבה. במענה לשאלה באיזה תפקיד היה רוצה לכהן בממשלה, אמר: "אני מזהה ריק בתחום ביטחון הפנים". עוד הוסיף: "המודל שלי הוא ש"ס, שתופסים כל כך הרבה שנים את המדינה בביצים, ואני רוצה להיות הש"ס של המשרתים ולפעול למענם".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, נשאל על האפשרות לשבת בממשלה עם מפלגות ערביות ואמר: "מי שאומר את הדבר הבא: ישראל היא ביתו של העם היהודי וגם מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא יכול להיות שותף".

גולן הציג חמישה עקרונות ביטחוניים שלדבריו "אפשר להתלכד סביבם" בממשלה רחבה שתכלול גם גורמי ימין. העיקרון הראשון הוא מיטוט שלטון חמאס, בהתאם לעקרונות מלאדנוב, באמצעות ממשלת טכנוקרטים. השני הוא מלחמה נחרצת בטרור מכל סוג, פלסטיני ויהודי. השלישי הוא שמירה על חוק וסדר בכל פינה במדינת ישראל, ביהודה ושומרון ובכבישי ישראל. הרביעי הוא פינוי מאחזים בלתי חוקיים, שלדבריו גורמים לצה"ל לא לעמוד במשימותיו. העיקרון החמישי הוא חיזוק ביטחון ישראל באמצעות הסכמים אזוריים אסטרטגיים.

גולן הוסיף: "בחודשים האחרונים נפגשתי עם מנהיגים במדינות האזור שאני לא יכול לפרט, ואנחנו מבינים שיש פתח להסכמים נגד הציר הרדיקלי של איראן, אבל הממשלה הזו היא בעצמה חלק מהציר הרדיקלי!"

בתגובה לקריאות מהקהל התייחס גולן גם לרשות הפלסטינית: "אני חושב שאבו מאזן היה מנהיג איום ונורא לעמו. אני רוצה להגיד דבר גם לאגף השמאלי פה, לפני שאנחנו מתעסקים ברשות הפלסטינית אנחנו צריכים להתעסק בעצמנו. חזרתי היום מביקור אצל היידי לוין, צלמת עיתונות בת 65, עם 4 צלעות שבורות, יד שבורה ומחוברת לאינפוזיה. הותקפה באלימות במשך 10 דקות. עשו את זה יהודים. הרשות הפלסטינית, שאני מכיר אותה כמפקד איו"ש, כי היא גם עוצרת עשרות מחבלים והתיאום הביטחוני איתה מציל הרבה מאוד חיים. אם הרשות היה כזאת נוראית היינו מאז הסכמי אוסלו מפרקים אותה 7 פעמים, נתניהו עצמו לא פירק את הרשות, למה? כי הוא יודע שבחשבון הכולל עדיף לישראל שהרשות תשלוט באיו"ש ולא גוף אחר, אבל הוא מעדיף להמשיך לטעון שהרשות היא נטל וחמאס הוא נכס".

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, שכבר תקופה ארוכה אינו עובר את אחוז החסימה, נשאל אם יש סיכוי שיודיע יומיים-שלושה לפני הבחירות כי הפעם הוא מוותר. "לא יומיים-שלושה", השיב. בסיום הריאיון אמר לקהל: "לא משנה מי ינצח, אסור שאחד הצדדים ירגיש שהוא הובס".

בן גביר התקבל בקריאות בוז ותשואות; עימותים גם בפאנל המפלגות

יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, התלבט אם להגיע לאירוע. מסביבתו נמסר כי העובדה שהיה אמור להיות יו"ר המפלגה היחיד מגוש הקואליציה הובילה אותו לשקול מחדש את השתתפותו, אך לאחר שפייגלין אישר את הגעתו, הסכים גם בן גביר להגיע.

בן גביר עלה לבמה לקול קריאות מעורבות של בוז ותשואות, ובמקביל מחו מול הבמה פעילות ופעילי שלום. כשאחת הפעילות נעמדה מול בן גביר, מאבטחי שב"כ עצרו את הפעילות, לקול קריאות המוחים: "הפשיזם לא יעבור". בן גביר עצמו נראה מחויך ואמר: "תנו להם להביע את המחאה, זה בסדר, לא כולם פה מסכימים איתי", בעוד כמה מפעיליו וממנהלי הרשתות החברתיות של השר תיעדו את האירוע ואת תגובתו.

בהמשך התקיים פאנל בהשתתפות שלמה לרנר (הליכוד), נאור שירי (ביחד), יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שאול מרידור (ישר), עומרי רונן (הדמוקרטים), רועי קונקול (כחול לבן), אביב עזרא (עמך ישראל) ויואב אדומי (המילואימניקים והכלכלית).

במהלך הפאנל שאל סטודנט בשם טל את שאול מרידור, נציג מפלגת ישר, מה צריכה ישראל לעשות כדי להפוך לגורם מרכזי בתחום הבינה המלאכותית ולייצר יתרון תחרותי. מרידור השיב כי ראשית יש להשקיע בתשתיות, שיאפשרו לחברות ישראליות לעסוק בפיתוח המודלים עצמם ולא רק ביצירת יישומים המבוססים עליהם. לדבריו, המודלים משתפרים במהירות, ואם ישראל לא תפעל ברמת פיתוח המודלים, היא תאבד בהדרגה את יתרונה התחרותי.

מרידור הדגיש גם את חשיבות ההשקעה בהשכלה הגבוהה, שלדבריו עומדת בבסיס ההתקדמות הטכנולוגית של ישראל. הוא קרא לחזק את שיתוף הפעולה עם מדינות המערב, וציין כי עולם הבינה המלאכותית מתחלק בין המערב לסין. "'עם לבדד ישכון' זו קללה", אמר. לדבריו, ישראל צריכה להשתלב במחנה המערבי ולחזק את שיתופי הפעולה עמו כדי להחזיר השקעות למדינה ולשמור על מעמדה בתחום.

נאור שירי, נציג מפלגת ביחד, התייחס גם הוא לסדרי העדיפויות התקציביים. "אני חבר בוועדה המשותפת של הכספים וחוץ וביטחון, אז אני יודע לאן הולך כל שקל", אמר. לדבריו, מתוך 20 מיליארד שקל של כספים קואליציוניים, 20% טרם נוצלו. "למה לא להשתמש בהם?", שאל.

לצד הדיונים בנושאי מדיניות וכלכלה, נרשמו בפאנל גם עימותים. כמה מפעילי הליכוד ועוצמה יהודית, בהם ויקטור שריקי וזיו ברנס, ניסו להפריע לעומרי רונן בכל פעם שדיבר, תוך קריאות "סרבן!". בתום הכנס אף ניסו לרדוף אחריו.

במהלך הפאנל התפתח עימות מילולי בין יוליה מלינובסקי לשלמה לרנר, לאחר שלרנר גינה את המחאה נגד בן גביר ומתח ביקורת על עומרי רונן. "באירוע ביטחוני אני מעדיפה שיעמוד לידי עומרי רונן ולא איתמר בן גביר", אמרה מלינובסקי ללרנר. בהמשך הוסיפה: "אתה לא יודע על מה אתה מדבר! באירוע ביטחוני איתמר בן גביר הסתתר מאחורי אוטובוס, עומרי רונן יצא ל-400 ימי מילואים!", בהתייחסה לאירוע ביטחוני שהתרחש לפני כמה שנים.