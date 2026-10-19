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בני גנץ פרש מהתמודדות בבחירות: "אמשיך להיאבק לאחדות"

גנץ הודיע כי יקיים מסיבת עיתונאים היום ב-20:00 | הנדל: "קורא למצביעי הגוש השלישי להצטרף אלינו"

בני גנץ בכנס הבחירות של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, 18 באוקטובר 2026 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
בני גנץ בכנס הבחירות של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, 18 באוקטובר 2026 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 19.10.2026 | 15:45

יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ הודיע היום (שני) שלא יתמודד בבחירות הקרובות. הוא יערוך מסיבת עיתונאים הערב ב-20:00 ובה ימסור הצהרה לציבור.

גנץ הודיע כי "אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ". לדבריו, הוא ימשיך למקד את המאמצים בהבאת ממשלת אחדות.

כבר אתמול רמז גנץ על כך שהוא עשוי לפרוש בקרוב. לאחר שהמנחה עופר חדד שאל אותו בכנס הבחירות של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב אם יש סיכוי שיוותר על ההתמודדות יומיים-שלושה לפני הבחירות, גנץ השיב: "לא יומיים שלושה".

יו"ר המילואימניקים והכלכלית יועז הנדל: "גם היום, כמו בפעמים אחרות בני גנץ עשה את המעשה הראוי והמתבקש למען המדינה. אני קורא למצביעי הגוש השלישי להצטרף אלינו. כעת זה ברור יותר מתמיד, הדרך היחידה להקמת ממשלה ציונית היא הצבעה למילואמניקים והכלכלית".

פעמון

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