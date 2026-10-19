עלייה באבטלה בישראל: 203.8 אלף איש נכללו בשיעור האבטלה הרחב בספטמבר

שיעור האבטלה הרחב בחודש ספטמבר עמד על 4.4%, שהם 203.8 אלף איש, עלייה של 0.5 נקודות האחוז ושל 24.4 אלף איש בהשוואה לחודש אוגוסט, כך פרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שיעור האבטלה הרחב כולל מחפשי עבודה שנותרו לא מועסקים, עובדים שנעדרו ממקום עבודתם בשל צמצום זמני במצבת כוח האדם מסיבות כלכליות (בעיקר עובדים בחל"ת), עובדים שפוטרו בשנתיים האחרונות ואינם מחפשים עבודה, וכן מי שהתייאשו מחיפוש עבודה.

שיעור מחפשי העבודה שנותרו לא מועסקים עמד על 3.2%, שהם 143.8 אלף איש, עלייה של 0.3 נקודות האחוז ושל 12.8 אלף איש בהשוואה לחודש אוגוסט. מקובל להתייחס לנתון זה כאל שיעור האבטלה הרשמי. היחס בין מספר מחפשי העבודה למספר המשרות הפנויות עמד על כ-97 משרות פנויות לכל מאה מחפשי עבודה.

מספר המתייאשים מחיפוש עבודה עלה ל-23.3 אלף

מספר העובדים שנעדרו מעבודתם בשל צמצום זמני במצבת כוח האדם מסיבות כלכליות (בעיקר עובדים בחל"ת) עמד בספטמבר על 12.2 אלף, לעומת 12.8 אלף באוגוסט.

מספר העובדים שפוטרו מעבודתם בשנתיים האחרונות וכיום אינם מחפשים עבודה עמד בספטמבר על 27.3 אלף, לעומת 23.2 אלף באוגוסט.

מספר המתייאשים מחיפוש עבודה, כלומר מי שהעידו כי הם מעוניינים לעבוד וחיפשו עבודה ב-12 החודשים האחרונים, אך לא בשבועות הסמוכים לסקר, עמד בספטמבר על 23.3 אלף, לעומת 14 אלף באוגוסט.