קיש הורה לעצור את עבודת ראמ"ה על מבחני המיצ"ב עד להסדרת מערך המדידה וההערכה

שר החינוך יואב קיש הודיע הבוקר (שלישי) בישיבת הנהלת משרד החינוך כי הוא מאמץ במלואן את מסקנות דו"ח הבדיקה שערך פרופ' עמי מויאל בנושא מערך מבחני "תנופה למחר". קיש הורה על הסדרה מקיפה של מערך המדידה וההערכה, וקבע כי עד להשלמת הטיפול בהחלטות לא תתבצע עבודה של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) במשרד החינוך.

ההחלטה התקבלה יום לאחר פרסום דו"ח מויאל, שהוזמן בעקבות המחלוקת בין משרד החינוך לראמ"ה על תוצאות מבחני המיצ"ב. הדו"ח תמך בדרישת המשרד למדוד גם שליטה בסיסית בחומר, אך התנגד לשינוי תוצאות המבחנים באנגלית ובמדעים בדיעבד. בנושא ביטול האנונימיות של המבחנים המליץ מויאל לערוך פיילוט לפני קביעת מדיניות. עוד המליץ להסדיר את חלוקת הסמכויות ונהלי העבודה בין הגופים.

"לאחר שבחנתי בעיון את דוח הבדיקה המקצועי שערך פרופ' עמי מויאל, אני מודיע כי אני מקבל ומאמץ את מסקנות הדוח ואת ההמלצות שנכללו בו במלואן", אמר קיש. לדבריו, "מערכת מדידה והערכה לאומית היא תשתית חיונית, אך כדי שתוצריה יביאו לשיפור פדגוגי וניהולי ממשי, נדרשת הסדרה מערכתית וניהולית מקיפה. לא ניתן להמשיך לעבוד בצורה מקולקלת. לפיכך, אני קובע שעד שלא ייושמו ההמלצות, ראמ"ה לא תוכל להמשיך ולפעול כפי שפעלה".

שינוי שיטת המדידה ובחינת ביטול האנונימיות

במסגרת ההחלטה ייבחן ויעודכן מודל רמות הביצוע של התלמידים לקראת המבחנים הבאים. לפי משרד החינוך, תופסק הצגת רמת הביצוע הגבוהה ביותר כרמה היחידה המעידה על עמידה בדרישות תוכנית הלימודים. במקומה יוגדר גם רף בסיסי, המשקף עמידה בדרישות הלימודים הבסיסיות, ולצידו יוצגו יתר רמות הביצוע והתפלגות הישגי התלמידים.

בנוסף, ייבנה מערך הערכה מקיף באנגלית, שיכלול את כלל המיומנויות הנדרשות בתוכנית הלימודים, ובהן כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור.

משרד החינוך יבחן גם את מודל האנונימיות של המבחנים, לרבות האפשרות לעבור למבחנים שבהם ניתן לזהות את התלמידים ולקשר אליהם את תוצאותיהם. עד להכרעה בנושא יגובש מסר אחיד לתלמידים ולבתי הספר, ויפורסם דו"ח טכני מפורט לכל מבחן.

עוד הוחלט לקצר את פרק הזמן שבין קיום המבחנים למסירת תוצאותיהם למספר חודשים בודדים. במקביל תגובש תוכנית רב-שנתית למעבר להערכה דיגיטלית ולשילוב טכנולוגיות מתקדמות.

כמו כן, מפרטי המבחנים יגדירו מראש את רמת הפירוט שבה ניתן לדווח על התוצאות באופן מהימן, וייקבע מפגש מקצועי קבוע להפקת לקחים פדגוגיים לאחר פרסום כל מבחן.

ועדת היגוי משותפת וחקיקה להסדרת מעמד ראמ"ה

החלטת השר כוללת גם שינויים ביחסי העבודה בין משרד החינוך לראמ"ה. ועדת היגוי משותפת להנהלות שני הגופים תוקם באופן מיידי, מכוח כתב מינוי של השר. הוועדה תהיה אחראית לגיבוש תוכניות עבודה, לאישור נהלים, לקבלת החלטות ולהסרת חסמים. נוסף על כך ייקבעו גורמי קשר מקצועיים קבועים בשני הגופים, ותיבחן הקמת מועצה לאומית למדיניות מדידה והערכה בחינוך, שתגבש אסטרטגיה ומדיניות רב-שנתית.

ועדת ההיגוי תבחן ותעדכן גם את הנהלים לגיבוש המבחנים ולפרסום תוצאותיהם לציבור. הנהלים יגדירו את חלוקת האחריות בין הגופים, את לוחות הזמנים ואת המנגנון לטיפול במחלוקות מקצועיות.

במסגרת ההסדרה תעוגן העברה מלאה ומסודרת של נתונים, ניתוחים ודוחות מראמ"ה למשרד החינוך, במועדים שייקבעו. כמו כן, יוסדר מתן גישה למידע גולמי לצורכי מחקר וניתוח עצמאי בחדר המחקר של המשרד, בסביבה מאובטחת ומבוקרת. הדוחות יותאמו לצורכיהם של גורמי המקצוע והניהול במשרד, ובהם הנהלת המשרד, המחוזות, המפקחים המקצועיים ומנהלי בתי הספר. לפי ההודעה, מדובר באשרור החלטה שקיבלה הנהלת המשרד בדצמבר 2024.

עוד הודיע קיש כי יקדם חקיקה ייעודית להסדרת מעמדה של ראמ"ה, עצמאותה המקצועית ויחסי העבודה שלה עם משרד החינוך.

מנכ"ל משרד החינוך יוביל את יישום ההמלצות ואת הבקרה על התהליך, וידווח לשר באופן שוטף על ההתקדמות. משרד החינוך וראמ"ה יחלו ביישום ההמלצות באופן מיידי באמצעות ועדת ההיגוי המשותפת. מחלוקות שלא ייפתרו יועברו לפורום המנכ"לים, ואם ייוותרו חילוקי דעות, הם יובאו להכרעת שר החינוך.