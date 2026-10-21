שישה ימים לבחירות: איזנקוט וליברמן סיכמו לפעול להגדלת שיעור ההצבעה

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נפגשו אמש (שלישי) ודנו בהיערכות לבחירות לכנסת שייערכו ביום שלישי הבא, 27 באוקטובר. בהודעה משותפת שפרסמו היום (רביעי) שתי המפלגות נמסר כי השניים סיכמו שהמאמץ המרכזי בימים שנותרו עד הבחירות יהיה הגדלת שיעור ההצבעה.

עוד הדגישו איזנקוט וליברמן את חשיבות ההצבעה לאחת מארבע מפלגות "גוש המשרתים", והזהירו מפני בזבוז קולות על מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. בהודעתם ציינו כי ימשיכו בשיתוף הפעולה ביניהם במטרה להחליף את ממשלת נתניהו.

ארבע המפלגות המשתייכות לגוש הן ישר! בראשות איזנקוט, ישראל ביתנו בראשות ליברמן, ביחד בראשות נפתלי בנט והדמוקרטים בראשות יאיר גולן. ראשי המפלגות קיימו בחודש שעבר פגישות תיאום והסכימו לפעול במשותף להחלפת הממשלה, אך נותרו ביניהם חילוקי דעות בשאלת זהות המועמד לראשות הממשלה והרכב הקואליציה העתידית.

הפגישה הנוכחית מתקיימת לאחר מתיחות בין איזנקוט לליברמן בשבוע האחרון. ביום שישי תקף ליברמן את איזנקוט וכינה אותו "בני גנץ 2", בטענה שהוא חותר להקמת ממשלה עם נתניהו. קודם לכן הבהיר ליברמן כי לא יתמוך בממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר, בניגוד לאפשרות שבחן איזנקוט. למחרת קרא ליברמן להימנע מהצבעה למפלגות מחוץ לגוש ולהתמקד בהגדלת שיעור ההצבעה.

ברקע הדברים עומדת גם פרישתו של יו"ר כחול לבן בני גנץ מהבחירות, שעליה הודיע ביום שני, לאחר שסקרי הבחירות הציבו את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה. גנץ, שהצהיר עד לאחרונה כי יתמודד עד הסוף, אמר כי לא הצליח לשכנע מספיק אזרחים לתמוך בדרכו. עם זאת, הוא הדגיש כי ימשיך לפעול להקמת ממשלת אחדות ציונית וחוצת גושים.