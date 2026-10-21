אלפי שוטרים והרחבת סמכויות אכיפה: בצרפת ואיטליה נערכים להמשך המהומות

הממשלות בפריז וברומא מגיבות לגל המהומות האלימות שפקדו את מרכזי הערים הגדולות בצרפת ובצפון איטליה בסוף השבוע. בצרפת נערכים לגל המהומות הבא הצפוי בשבת, ובאיטליה הרשויות מתמודדות עם גל מחאות ושביתות שהובילו לעיכוב בטיסות ושיתוק בתחבורה הציבורית.

נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר היום (רביעי) במסיבת עיתונאים בדוחה בירת קטאר כי יכנס מחר פגישה מיוחדת עם ראשי כוחות הביטחון ושירותי המודיעין הצרפתיים לקראת ההפגנות המתוכננות לשבת הקרובה. בשלושת הלילות האחרונים לא נרשמו אירועי ביזה בצרפת וזה בזכות עוצר לילי שהטילו הרשויות על אזורים מסחריים במרכזי הערים הגדולות בצרפת. העוצר הלילי נאכף בעזרת אלפי שוטרים, והוא מצליח בינתיים להרגיע את הרוחות אחרי שבסוף-השבוע השתתפו רבבות במעשי ביזה של אלפי חנויות בכל הערים הגדולות במדינה.

Jamais nous ne devons confondre nos compatriotes qui ont manifesté avec la volonté de porter des revendications légitimes, avec ceux qui ont détruit, pillé, cassé. pic.twitter.com/3mhsCzCNOb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2026

ההחלטה להעניק לרשויות המקומיות את הזכות להטיל עוצר לילי פורסמה על ידי מקרון בדברים שנשא לאומה בראשון בערב, בזמן שמהומות עוד התרחשו במרכז פריז. מקרון ספג ביקורת חריפה מכל הקשת הפוליטית בצרפת, וגם מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על תגובתו הרפה לאירועים האלימים.

איטליה: התפרעויות בערי הצפון נגד יוקר המחיה

הממשלה ברומא אישרה אתמול (שלישי) את פריסתם של 500 חיילים נוספים במרכז מילאנו מעתה ועד סוף השנה בעקבות עימותים אלימים וניסיונות הצתה של הקתדרלה שנערכו על רקע מחאה על יוקר המחיה.

ההפגנות הנערכות ברחבי איטליה בעקבות העלייה במחירי הדלק הפכו לאלימות בכמה ערים בצפון המדינה, כולל מילאנו, טורינו ובולוניה. גם באיטליה מפגינים התעמתו עם המשטרה, חנויות נבזזו ורכוש רב ניזוק.

הבוקר הודיעה ראשת הממשלה ג'ורג'יה מלוני על שורת צעדים חדשים להחמרת הענישה נגד המתפרעים. מלוני הודיע על צו ביטחון חדש שבמסגרתו תוגדר עבירה פלילית חדשה: השתתפות באלימות במהלך הפגנה במסגרת קבוצה של חמישה אנשים לפחות – עבירה שתגרור עונש של עד חמש שנות מאסר וקנס של עד 20 אלף אירו. הענישה תוחמר במקרה של פשע שיבוצע על ידי רעולי פנים או יגרום לפציעתו של אזרח או איש כוחות הביטחון.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

מלוני הדגישה כי הורים לקטינים שהשחיתו רכוש ציבורי או פרטי יחויבו לשלם על הנזקים. בעלי עסקים שנפגעו יוכלו לקבל צו תשלום בעל תוקף מידי ולדרוש פיצויים מנכסי המשפחה.

הקבינט ברומא החליט שלא להעניק לאנשי כוחות הביטחון סמכויות שיטור נוספות, על פי הדיווחים בעקבות התנגדותו של הנשיא סרחיו מטרלה. עם זאת, במסגרת הצו החדש הוחלט שילדים בני 14 עד 18 ייחשבו כמי שמסוגלים להבין את משמעות מעשיהם, אלא אם יוכח אחרת. בנוסף, ניתן יהיה להפעיל נגדם מעצר מניעתי, כפי שהיה אפשרי עד כה רק נגד בגירים.

"הרס וביזה אינם מחאה, אלא פשיעה. להפגין זו זכות, להעלות את הערים שלנו באש זו לא", אמרה מלוני שהדגישה כי הצעדים מצטרפים לאמצעים שאושרו בחודשים האחרונים, בהם שימוש בזיהוי ביומטרי ובבינה מלאכותית לזיהוי מתפרעים רעולי פנים. לדבריה, 330 בני אדם נעצרו או עוכבו בעקבות המהומות, כמחציתם "ממוצא זר", והצעיר ביותר מבין המעורבים באלימות במילאנו הוא ילד בן 11 בלבד.