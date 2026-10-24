בנק ישראל על תוכנית הקריפטו של נתניהו: "לא יכול לשמש כמסלול עוקף סנקציות"

בנק ישראל הגיב הערב (מוצ"ש) לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון לערוץ הכלכלה אתמול, על כך שהכין תוכנית למעבר לטכנולוגיית בלוקצ'יין במקרה שיוטל בידוד כלכלי על ישראל. ״מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות", נמסר מהבנק. "הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו, ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק. נושא זה מצוי בתחומי אחריותו של הדרג המדיני ומן הראוי לפעול כדי לקדמו״.

יו״ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט מתח הערב ביקורת חריפה על דברי נתניהו. "נתניהו עבר לעולם ההזיות ומציע 'פתרון' לשפל הבינלאומי שהוא עצמו הביא – לנתק את ישראל מהכלכלה העולמית", אמר איזנקוט. "זהו טירוף הדעת של אדם שלא כשיר יותר להנהיג את המדינה. איך חברת הייטק ישראלית עם לקוחות בחו״ל תקבל תשלום או תקבל השקעות זרות? איך גוגל תרכוש חברה ישראלית אם התנאי הוא לעקוף את הבנק הבינלאומי ולשלם בקריפטו? הפירוש חמור משניתן לתאר: פחות משרות בשוק, פחות כסף לבריאות ולחינוך וקריסת הביטחון הלאומי".