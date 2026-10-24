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צבא וביטחון

צה"ל יצא למבצע נרחב ביהודה ושומרון: 40 פלסטינים נעצרו, 20 מהם בחברון וחלחול

פעילות צה"ל ביהודה ושומרון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות צה"ל ביהודה ושומרון (צילום: דובר צה"ל)
דבר
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עדכון אחרון: 24.10.2026 | 21:57
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כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ושב"כ פעלו במהלך סוף השבוע בכל רחבי יהודה ושומרון, בכ-40 כפרים וכ-400 איתורים, כחלק מפעילות התקפית לסיכול טרור, במיקוד על מוקדים המזוהים עם חמאס. הכוחות עצרו כ-40 חשודים, בהם מחבלים המזוהים עם חמאס והג'יהאד האסלאמי, וחשודים בהסתה, בהפרות סדר וזריקות אבנים.

באזור חברון וחלחול, שממנו הגיע המחבל שביצע את הפיגוע אתמול (שישי) בבוקר בצומת יהודה והרג שני לוחמים, הכוחות פועלים באופן רחב בעשרות מוקדים, ועצרו כ-20 חשודים.

פעילות צה&quot;ל ביהודה ושומרון (צילום: דובר צה&quot;ל)
פעילות צה"ל ביהודה ושומרון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת עציון פשטו במקביל על יותר מ-70 איתורים, ביותר מעשרה כפרים. במהלך הפעילות נעצרו חשודים בהטמנת מטענים ובקידום פעילות טרור, ובהם פעילי חמאס. בחטיבות שומרון ומנשה הרסו הכוחות אנדרטאות לזכר מחבלים שהרגו אזרחים ישראלים, ובשומרון נעצרו שני חשודים המעורבים בתקיפה של אזרחים ישראלים בכפר בורין, ואותר נשק ציידים בסילת א-דאהר ששימש חשודים בכפר.

ברחבי חטיבת בנימין כוחות צה"ל פעלו בכ-15 כפרים ועצרו מחבלים המזוהים עם חמאס, פעילי טרור ומפירי סדר. בחטיבת אפרים הכוחות עצרו מספר חשודים, ביצעו עשרות תחקורים וסריקות אחר אמצעי לחימה.

תגיות:
פעמון

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