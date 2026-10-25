ברזיל בוחרת נשיא: לולה ובולסונארו הבן במרוץ צמוד על הנהגת המדינה

הסבב המכריע בבחירות לנשיאות ברזיל נפתח היום (ראשון), ו-160 מיליון ברזילאים יכריעו מי יהיה הנשיא הבא: הנשיא המכהן לואיז אינסיו לולה דה סילבה או פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא הקודם, שהורשע לפני שנה בתכנון הפיכה שלטונית. תוצאות הבחירות יכריעו את גורלה של המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, העוברת מהפך כלל-יבשתי מממשלות שמאל לממשלות ימין.

בסקרים האחרונים שנערכו בברזיל ניכר כי המרוץ בין השניים צמוד, אולם בולסונארו שומר על יתרון של 1% עד 2%, שממנו נהנה בכל הסקרים שנערכו בתקופה האחרונה. בפולימרקט, לעומת זאת, 80% מהמהמרים סבורים שבולסונארו ינצח.

פלאביו בולסונארו ניצח את לולה ביותר מ-2.2 מיליון קולות בסיבוב הראשון של הבחירות, שנערך מוקדם יותר החודש. שלושה מבין ארבעת המועמדים שנשרו בסיבוב הראשון, וקיבלו יחד יותר מ-55 מהקולות, הביעו תמיכה בבולסונארו, ואילו המועמד הרביעי לא תמך באף אחד מהם. לולה דה סילבה לא זכה לתמיכתו של אף מועמד אחר. עם זאת, יותר מ-33 מיליון מצביעים מתוך כמעט 160 מיליון לא הצביעו בסיבוב הראשון, אף שההצבעה מוגדרת בחוק כחובה. דה סילבה בונה על כך שהצבעתם תטה את הכף לזכותו.

ההבדלים בין שני המועמדים בולטים. לבולסונארו וללולה עמדות אידיאולוגיות מנוגדות בנושאים הנעים מיחסי ארה"ב וברזיל, דרך ביטחון הפנים, שינויי האקלים והיחס לישראל ולמלחמה במזרח התיכון, ועד לרווחה חברתית.

בולסונארו הבן: מיורשו הפוליטי של אביו למועמד המוביל לנשיאות

פלאביו בולסונארו (45) לא היה מוכר במיוחד בזירה הלאומית לפני שאביו, נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו, הכתיר אותו כיורשו הפוליטי. פלאביו עצמו לא הביע בעבר שאיפה ללכת בדרכו של אביו, אך התמיכה שקיבל ממנו סייעה לו לבסס את מעמדו בקרב המצביעים השמרנים במדינה. למרות קמפיין רצוף בשערוריות ובהכפשות, הוא גבר בסיבוב הראשון על הנשיא המכהן לולה דה סילבה.

במהלך הקמפיין התברר כי פלאביו נחקר בחשד לשחיתות סביב מימון הסרט הביוגרפי "Dark Horse", העוסק באביו. עבור בוחרים רבים, הדבר לא השפיע באופן משמעותי על עמדתם. עם יותר מ-56 מיליון קולות, הישגו של פלאביו בסיבוב הראשון אף עלה על הישגיו של אביו בבחירות 2018, שבהן נבחר ז'איר לנשיאות, ובבחירות 2022, שבהן הפסיד ללולה.

הבטיח לחון את אביו ולמנות ארבעה שופטים לבית המשפט העליון

לאחר הפסדו של ז'איר בולסונארו בבחירות 2022 פרצו מהומות אלימות, שבמהלכן תומכיו פרצו לקונגרס ולבית המשפט העליון. בהמשך הואשם ז'איר בתכנון הפיכה, נעצר ונידון ל-27 שנות מאסר. בשל מצבו הבריאותי הוא מרצה כיום את עונשו במעצר בית ואינו מורשה להתבטא בנוגע לבחירות.

למרות זאת, מצבו של האב היה נושא מרכזי בקמפיין של פלאביו, שהבטיח לחון אותו אם ייבחר לנשיאות. בנאומו לאחר פרסום התוצאות אמר פלאביו כי אם ייבחר, תהיה לו האפשרות למנות ארבעה שופטים לבית המשפט העליון רב-העוצמה, אותו מוסד שהרשיע את אביו ועמד במרכזן של שערוריות פוליטיות ופליליות מרכזיות.

גם בני משפחה נוספים של ז'איר בולסונארו נבחרו לתפקידים משמעותיים במערכת השלטון הברזילאית: הגברת הראשונה לשעבר מישל בולסונארו ובנו הנוסף של ז'איר, קרלוס בולסונארו, הבטיחו שניהם מושבים בסנאט, ואילו בנו הצעיר, ז'איר רנאן, נבחר למחוקק פדרלי.

מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית ועמדות שמרניות בנושאי חברה וביטחון

בולסונארו הבן מזוהה עם עמדותיו הכלכליות והמדיניות של אביו, הנשענות על ניאו-ליברליזם מובהק. הוא תומך נלהב בהורדת מסים, בקיצוץ נרחב ברגולציה ובבירוקרטיה, בהפרטת חברות ממשלתיות ובמתן חופש פעולה רחב למגזרי החקלאות והתעשייה.

לצד זאת, בדומה לאביו, הוא מפגין שמרנות חברתית ודתית הדוקה, המדברת אל הציבור האוונגליסטי והקתולי בברזיל, וכוללת התנגדות נחרצת להפלות, לנישואים חד-מיניים ולמדיניות חברתית פרוגרסיבית.

בתחומי המשפט וביטחון הפנים, פלאביו תומך במדיניות מחמירה נגד הפשיעה המאורגנת והכנופיות החמושות בריו דה ז'ניירו. הוא דוגל בהחמרת הענישה, בהרחבת סמכויותיהם של שוטרים ומפקדים ובהענקת חסינות רחבה יותר בעת הפעלת כוח קטלני. נוסף על כך, הוא תומך בהרחבת זכותם של אזרחים שומרי חוק לשאת נשק אישי.

עמדותיו מתאפיינות גם באיבה עמוקה לשמאל הברזילאי, ובפרט למפלגת הפועלים של דה סילבה, לצד גישה ביקורתית מאוד כלפי בית המשפט העליון בברזיל, שאותו הוא מאשים לעיתים קרובות באקטיביזם שיפוטי וברדיפה פוליטית של הימין.